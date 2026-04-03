Strade: a breve inizio lavori in via Avezzano

Il Comune ha consegnato alla ditta vincitrice l'appalto dei lavori per la sistemazione stradale in via Avezzano. Un'opera molto attesa dai cittadini perché si porrà rimedio a una situazione di disagio e impraticabilità a causa di allagamenti dopo le piogge. Nel giro di pochi giorni partirà la cantierizzazione.Via Avezzano è una strada di circa 400 metri, con confluenza in via Parisi, adiacente l'istituto scolastico Polivalente. Questa viabilità è soggetta al fenomeno degli allagamenti perché convergono le acque pluviali delle traverse a monte. La mancanza di un adeguato sistema di smaltimento genera problemi. L'opera prevede la realizzazione di una nuova sede stradale, con marciapiedi, alberature, impianto di pubblica illuminazione a led e un sistema avanzato di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Tale sistema idraulico sarà composto da vasche di prima pioggia, impianti di trattamento e una trincea drenante con pozzi disperdenti, progettata per intercettare e smaltire efficacemente l'acqua.Dati dell'appalto:importo a base di gara: € 1.335.638,76 (Iva esclusa) oltre a € 36.494,44 (Iva esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;Aggiudicazione R.T.I. ARKE' srl (mandataria)- Albergo Appalti Srl (mandante) per l'importo di euro 953.944,70 (Iva esclusa) di cui 36.494,44 per oneri per la sicurezza.Durata dei lavori: un anno."L'Amministrazione comunale sta dando seguito all'impegno di realizzare infrastrutture moderne, sicure e sostenibili - dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi - a beneficio della cittadinanza e del territorio. Stiamo intervenendo in ogni appalto per la sistemazione idraulica, problema che si riscontra in tutte le aree a valle, per la conformazione urbana e per l'assenza di sistemi di raccolta. Per via Avezzano, questa situazione persiste da 36 anni".