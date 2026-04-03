Via Avezzano - pianta
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Palazzo di città

Strade: a breve inizio lavori in via Avezzano

Per la sistemazione stradale che è soggetta ad allagamenti

Altamura - venerdì 3 aprile 2026 11.30
Il Comune ha consegnato alla ditta vincitrice l'appalto dei lavori per la sistemazione stradale in via Avezzano. Un'opera molto attesa dai cittadini perché si porrà rimedio a una situazione di disagio e impraticabilità a causa di allagamenti dopo le piogge. Nel giro di pochi giorni partirà la cantierizzazione.

Via Avezzano è una strada di circa 400 metri, con confluenza in via Parisi, adiacente l'istituto scolastico Polivalente. Questa viabilità è soggetta al fenomeno degli allagamenti perché convergono le acque pluviali delle traverse a monte. La mancanza di un adeguato sistema di smaltimento genera problemi. L'opera prevede la realizzazione di una nuova sede stradale, con marciapiedi, alberature, impianto di pubblica illuminazione a led e un sistema avanzato di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Tale sistema idraulico sarà composto da vasche di prima pioggia, impianti di trattamento e una trincea drenante con pozzi disperdenti, progettata per intercettare e smaltire efficacemente l'acqua.

Dati dell'appalto:
importo a base di gara: € 1.335.638,76 (Iva esclusa) oltre a € 36.494,44 (Iva esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Aggiudicazione R.T.I. ARKE' srl (mandataria)- Albergo Appalti Srl (mandante) per l'importo di euro 953.944,70 (Iva esclusa) di cui 36.494,44 per oneri per la sicurezza.
Durata dei lavori: un anno.

"L'Amministrazione comunale sta dando seguito all'impegno di realizzare infrastrutture moderne, sicure e sostenibili - dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi - a beneficio della cittadinanza e del territorio. Stiamo intervenendo in ogni appalto per la sistemazione idraulica, problema che si riscontra in tutte le aree a valle, per la conformazione urbana e per l'assenza di sistemi di raccolta. Per via Avezzano, questa situazione persiste da 36 anni".
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