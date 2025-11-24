Lavori nel centro storico, ordinanza per viabilità

I lavori del cantiere PNRR in corso Federico II di Svevia, per la sistemazione dei sottoservizi e per la ripavimentazione con basolato in pietra, stanno interessando il tratto tra piazza Duomo e via Santa Croce. Per l'avanzamento di cantiere, si è resa necessaria un'ordinanza del comando di Polizia locale che modifica la regolamentazione della circolazione stradale in via Santa Caterina.Con ordinanza n. 801 del 20 novembre, si dispongono dal 24 novembre al 6 dicembre prossimo:- divieto di transito in via Santa Caterina per tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti in via Santa Caterina all'altezza di piazza Don Minzoni; via Santa Caterina in vari numeri civici; via Michele Continisio; vico Fratelli Serena;- divieto di fermata in via Santa Caterina dall'intersezione con piazza Don Minzoni sino in corso Federico II di Svevia;- senso unico alternato in via Santa Caterina dall'intersezione con via M. Direnzo sino all'intersezione con via San Michele."Nella consapevolezza che possono verificarsi disagi, vista comunque l'esigenza di procedere con i lavori in sicurezza - si legge in una nota del Comune - si confida nella massima collaborazione da parte dei cittadini".