Lavori in piazza Duomo
Lavori in piazza Duomo
La città

Lavori nel centro storico, ordinanza per viabilità

Modificata la circolazione stradale in via Santa Caterina

Altamura - lunedì 24 novembre 2025
I lavori del cantiere PNRR in corso Federico II di Svevia, per la sistemazione dei sottoservizi e per la ripavimentazione con basolato in pietra, stanno interessando il tratto tra piazza Duomo e via Santa Croce. Per l'avanzamento di cantiere, si è resa necessaria un'ordinanza del comando di Polizia locale che modifica la regolamentazione della circolazione stradale in via Santa Caterina.

Con ordinanza n. 801 del 20 novembre, si dispongono dal 24 novembre al 6 dicembre prossimo:
- divieto di transito in via Santa Caterina per tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti in via Santa Caterina all'altezza di piazza Don Minzoni; via Santa Caterina in vari numeri civici; via Michele Continisio; vico Fratelli Serena;
- divieto di fermata in via Santa Caterina dall'intersezione con piazza Don Minzoni sino in corso Federico II di Svevia;
- senso unico alternato in via Santa Caterina dall'intersezione con via M. Direnzo sino all'intersezione con via San Michele.

"Nella consapevolezza che possono verificarsi disagi, vista comunque l'esigenza di procedere con i lavori in sicurezza - si legge in una nota del Comune - si confida nella massima collaborazione da parte dei cittadini".
  • Piazza Duomo
  • Lavori di pavimentazione
  • Lavori Pubblici
  • Corso Federico II di Svevia
Altri contenuti a tema
Allestimenti ed eventi del Natale: avviso per le sponsorizzazioni Eventi e cultura Allestimenti ed eventi del Natale: avviso per le sponsorizzazioni In piazza Duomo e nel centro storico
Via Avezzano, gara d'appalto per risolvere problema allagamenti Via Avezzano, gara d'appalto per risolvere problema allagamenti Una questione che si trascina da molto tempo
Centro storico, riprendono i lavori nel corso Centro storico, riprendono i lavori nel corso Per la sistemazione e la ripavimentazione in pietra
Lavori per rotatoria Anas in via Selva, prorogati i divieti Lavori per rotatoria Anas in via Selva, prorogati i divieti Due tratti della strada restano chiusi
1 Inizio dei lavori in una villetta di piazza Zanardelli Inizio dei lavori in una villetta di piazza Zanardelli Nell’ambito del Pnrr
Rigenera Altamura: lavori in piazza San Giovanni e via Falconi Rigenera Altamura: lavori in piazza San Giovanni e via Falconi Nel centro storico un altro cantiere
Rigenera Altamura: aggiornamento sui lavori nel centro storico Rigenera Altamura: aggiornamento sui lavori nel centro storico Ordinanza per piazza San Giovanni e strade limitrofe
1 Villa comunale: “fine lavori ad aprile” Palazzo di città Villa comunale: “fine lavori ad aprile” Aggiornamenti dal Comune in un comunicato
Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione
24 novembre 2025 Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione
Volley: Leonessa PanBiscò travolge l'Offanengo
23 novembre 2025 Volley: Leonessa PanBiscò travolge l'Offanengo
Domenica di voto per le elezioni regionali
23 novembre 2025 Domenica di voto per le elezioni regionali
Team Altamura: vittoria sfumata all'ultimo respiro
22 novembre 2025 Team Altamura: vittoria sfumata all'ultimo respiro
Nuovo studio sull'Uomo di Altamura
22 novembre 2025 Nuovo studio sull'Uomo di Altamura
L'altamurana Eleonora Moramarco premiata per la migliore tesi
21 novembre 2025 L'altamurana Eleonora Moramarco premiata per la migliore tesi
Team Altamura a caccia di punti a Siracusa
21 novembre 2025 Team Altamura a caccia di punti a Siracusa
Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia”
21 novembre 2025 Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia”
Volley A2: obiettivo quinto posto
20 novembre 2025 Volley A2: obiettivo quinto posto
Istituito un registro regionale per i trasporti sanitari secondari
20 novembre 2025 Istituito un registro regionale per i trasporti sanitari secondari
Operazione contro furti di auto e riciclaggio di ricambi in provincia di Bari
20 novembre 2025 Operazione contro furti di auto e riciclaggio di ricambi in provincia di Bari
Sostegno alle rassegne e ai premi del settore cinema
19 novembre 2025 Sostegno alle rassegne e ai premi del settore cinema
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.