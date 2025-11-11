Eventi e cultura
Allestimenti ed eventi del Natale: avviso per le sponsorizzazioni
In piazza Duomo e nel centro storico
Altamura - martedì 11 novembre 2025 20.50
In continuità con le iniziative svolte negli ultimi due anni, il Comune di Altamura ha pubblicato un avviso con cui intende acquisire "proposte di sponsorizzazione" da parte cittadini, enti pubblici, fondazioni, imprese, associazioni, parrocchie ed altri organismi di soggetti privati per allestimenti, installazioni, addobbi da realizzare per le festività del Natale 2025, in piazza Duomo (con esclusione del sagrato della Cattedrale) e nel centro storico.
I luoghi indicati nell'avviso sono:
L'avviso è pubblicato sul portale del Comune di Altamura. Come per gli anni scorsi, i proponenti si candidano per sponsorizzazione; pertanto dovranno operare in totale autonomia organizzativa ed assumere a proprio carico tutti gli adempimenti, oneri e responsabilità inerenti la realizzazione delle iniziative che saranno autorizzate dal Comune.
- 1. Via Già Corte D'Appello
- 2. Via S. Chiara
- 3. Via N. Melodia
- 4. Via L. Laudati
- 5. Via S. Michele
- 6. Via S. Caterina
- 7. Piazza Duomo (con esclusione del sagrato della Cattedrale)
- 8. Piazza Repubblica
- 9. Piazza Municipio
- 10. Piazza Don Minzoni
- 11. claustri adiacenti Corso Federico II di Svevia
