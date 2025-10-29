Claustri interattivi: una app per conoscere la storia

I claustri del centro storico di Altamura ancora più attrattivi grazie all'innovazione tecnologica.Stasera, alle ore 19.00, nella sala "Andrea Giorgio" dell'Abmc in piazza Zanardelli 13 (sotto i portici), viene presentato il progetto "Claustri Altamurani innovativi", un progetto di cui è capofila Altanet in partenariato con Archè APS, GianoStudio, CaIRa (Cara Altamura io ti voglio raccontare) e ABMC – Archivio Biblioteca Museo Civico. L'iniziativa è finanziata con i fondi europei Next generation per il tramite del bando TOCC del Ministero della Cultura. Il progetto è giunto a conclusione con la realizzazione di una app in cui sono stati mappati alcuni luoghi del centro storico.Il progetto punta alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali con l'applicazione della tecnologia, con cui si può offrire un'esperienza immersiva al fruitore (sia il visitatore che il cittadino) che può accedere a vari contenuti informativi, attraverso l'app. Non solo contenuti testuali. I caratteristici luoghi del centro storico, infatti, vengono raccontati sia da attori, con "storytelling" animati sulla quotidianità, su leggende e modi di dire, che dalla guida virtuale appositamente creata.Altra caratteristica e peculiarità del progetto sta nel fatto che la fruizione dei contenuti è consentita solo recandosi fisicamente nell'area di interesse, quindi non si parla di visita virtuale ma di aumento dell'esperienza sul posto. E qui risiede l'altra innovazione: l'app non si limita ad una fruizione da remoto, anzi diventa uno strumento di accompagnamento al turista oppure al cittadino che può diventare "turista a casa propria".