Parco Bersaglio
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Costituito comitato di quartiere Parco Bersaglio

Nell'area urbana di via Carpentino

Altamura - giovedì 23 aprile 2026 8.56
Si è costituito formalmente il comitato di quartiere di Parco Bersaglio (via Filomena Loporcaro) per rappresentare le famiglie che vivono nei pressi del ponte di via Carpentino e della strada provinciale 41 Altamura - Laterza. Il Comitato persegue esclusivamente finalità civiche, sociali e di partecipazione democratica, ed in particolare: rappresentare gli interessi dei cittadini del quartiere Parco Bersaglio; promuovere il dialogo con l'Amministrazione comunale e gli enti pubblici; favorire iniziative di miglioramento urbano, sociale e ambientale; promuovere la partecipazione, la coesione e il senso di comunità tra i residenti. Il Comitato non ha scopo di lucro e opera in modo volontario.

Il Comitato nasce per iniziativa dei residenti del quartiere Parco Bersaglio, con l'obiettivo di rappresentare un'unica voce condivisa in merito alle principali esigenze della zona. Un organismo nato quale strumento di partecipazione attiva dei cittadini, volto a favorire un dialogo costruttivo e continuativo con l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di una crescita armoniosa e sostenibile del quartiere Parco Bersaglio. Il Comitato si rende fin da ora disponibile a collaborare con gli uffici competenti del Comune per individuare soluzioni condivise e interventi efficaci a beneficio della comunità.
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