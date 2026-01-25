Referendum sulla giustizia: costituito il comitato per il no

Il 22 e il 23 marzo 2026 si voterà per il referendum costituzionale sulla giustizia sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. La riforma è stata approvata dal Parlamento. Si tratta di un referendum confermativo: a differenza di quello abrogativo, con cui si intende eliminare una norma già in vigore, per "confermare" non occorre il quorum del 50% + 1 dei votanti. Pertanto, si procederà al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.Ad Altamura si è costituito il comitato per il no. Primo incontro mercoledì scorso in sala consiliare, con buona partecipazione, per raccogliere le adesioni tra le associazioni. L'obiettivo è di organizzare un lavoro di informazione, discussione, approfondimento in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone, favorendo partecipazione e consapevolezza, tanto più importanti per un referendum senza quorum e in un momento storico di astensionismo e disaffezione rispetto ai temi costituzionali della giustizia, della democrazia, dell'eguaglianza.Ad Altamura hanno aderito le associazioni (in ordine alfabetico) ANPI, AUSER, Camera del Lavoro CGIL di Altamura, Coordinamento per la Democrazia costituzionale, DONNE IN..., Liberfestival, Puglia Europa Med.Sostengono le iniziative del Comitato per il no i partiti e movimenti politici Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle-Semi di Futuro, Partito Democratico. Le adesioni restano aperte fino alla data del referendum. Per aderire è possibile contattare il numero 348-9014574.