Comitato per il no
Comitato per il no
Associazioni

Referendum sulla giustizia: costituito il comitato per il no

Si voterà il 22 e il 23 marzo 2026

Altamura - domenica 25 gennaio 2026
Il 22 e il 23 marzo 2026 si voterà per il referendum costituzionale sulla giustizia sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. La riforma è stata approvata dal Parlamento. Si tratta di un referendum confermativo: a differenza di quello abrogativo, con cui si intende eliminare una norma già in vigore, per "confermare" non occorre il quorum del 50% + 1 dei votanti. Pertanto, si procederà al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.

Ad Altamura si è costituito il comitato per il no. Primo incontro mercoledì scorso in sala consiliare, con buona partecipazione, per raccogliere le adesioni tra le associazioni. L'obiettivo è di organizzare un lavoro di informazione, discussione, approfondimento in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone, favorendo partecipazione e consapevolezza, tanto più importanti per un referendum senza quorum e in un momento storico di astensionismo e disaffezione rispetto ai temi costituzionali della giustizia, della democrazia, dell'eguaglianza.
Ad Altamura hanno aderito le associazioni (in ordine alfabetico) ANPI, AUSER, Camera del Lavoro CGIL di Altamura, Coordinamento per la Democrazia costituzionale, DONNE IN..., Liberfestival, Puglia Europa Med.

Sostengono le iniziative del Comitato per il no i partiti e movimenti politici Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle-Semi di Futuro, Partito Democratico. Le adesioni restano aperte fino alla data del referendum. Per aderire è possibile contattare il numero 348-9014574.
  • Comitato
  • Giustizia
  • Referendum
Altri contenuti a tema
Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no Incontro il 21 gennaio in sala consiliare
A marzo il referendum sulla giustizia Elezioni A marzo il referendum sulla giustizia Il Consiglio dei ministri ha deciso le date
Vecchio ospedale e Porta Bari, due manifestazioni pro Palestina Vecchio ospedale e Porta Bari, due manifestazioni pro Palestina Una mobilitazione è organizzata dal personale sanitario
Ad Altamura bassa affluenza ai referendum Elezioni Ad Altamura bassa affluenza ai referendum Inferiore alla media nazionale
Lavoro e cittadinanza: urne aperte per i cinque referendum Elezioni Lavoro e cittadinanza: urne aperte per i cinque referendum Si vota oggi e domani
Referendum: Movimento 5 stelle in piazza per il sì Politica Referendum: Movimento 5 stelle in piazza per il sì Con l'on. Patty L'Abbate
Referendum 8 e 9 giugno: nominati gli scrutatori Palazzo di città Referendum 8 e 9 giugno: nominati gli scrutatori Estratti gli effettivi e i supplenti
Referendum 8 e 9 giugno: sorteggio degli scrutatori Elezioni Referendum 8 e 9 giugno: sorteggio degli scrutatori Priorità a disoccupati
Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta
24 gennaio 2026 Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta
Soccer Altamura determinata contro le milanesi della Kick Off
24 gennaio 2026 Soccer Altamura determinata contro le milanesi della Kick Off
Scegli il tuo futuro con l’I.P. “De Nora – Lorusso”
24 gennaio 2026 Scegli il tuo futuro con l’I.P. “De Nora – Lorusso”
Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale
23 gennaio 2026 Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale
Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione
23 gennaio 2026 Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione
Educazione alimentare e mense scolastiche: accordo tra Coldiretti e Comuni pugliesi
23 gennaio 2026 Educazione alimentare e mense scolastiche: accordo tra Coldiretti e Comuni pugliesi
Luca Simone nel team che ha realizzato l'elicottero-drone
22 gennaio 2026 Luca Simone nel team che ha realizzato l'elicottero-drone
Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici
22 gennaio 2026 Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici
Volley A2: calendario e classifica della pool salvezza
22 gennaio 2026 Volley A2: calendario e classifica della pool salvezza
9
Studenti del Liceo Federico II: noi siamo i più penalizzati dai lavori
21 gennaio 2026 Studenti del Liceo Federico II: noi siamo i più penalizzati dai lavori
Talento altamurano in azzurro: Francesco Dibenedetto convocato a Coverciano
21 gennaio 2026 Talento altamurano in azzurro: Francesco Dibenedetto convocato a Coverciano
Incontro informativo con la Dirigente Scolastica del secondo circolo didattico "Garibaldi ".
21 gennaio 2026 Incontro informativo con la Dirigente Scolastica del secondo circolo didattico "Garibaldi".
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.