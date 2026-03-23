Referendum: ad Altamura affluenza del 53,7%

Chiuse le urne sul referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".Ad Altamura è definitivo il dato sull'affluenza: ha votato il 53,73%. Nello specifico i votanti sono stati 29.878 su un totale di 55.612 elettori iscritti nelle liste del Comune di Altamura. Gli italiani all'estero hanno votato per corrispondenza (nell'anagrafe del registro degli italiani all'estero risultano altri 2700 elettori circa).In corso lo spoglio nelle 60 sezioni.