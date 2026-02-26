Palazzo di città
Referendum: pubblicato l'elenco degli scrutatori
Nominati con sorteggio tra coloro che hanno presentato domanda
Altamura - giovedì 26 febbraio 2026 13.47
Questa mattina la Commissione Elettorale Comunale ha nominato a sorteggio gli scrutatori e i supplenti per le consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026, tra gli iscritti all'albo che hanno presentato la manifestazione di interesse per svolgere questo ruolo. Nella designazione è stata data priorità a coloro che hanno dichiarato lo stato di disoccupazione e inoccupazione.
Il 22 e il 23 marzo si voterà con una sola scheda elettorale. Le sezioni sono 60, di cui una speciale nell'ospedale della Murgia.
Sono stati pubblicati sul sito del Comune l'elenco degli scrutatori nominati (184) e la graduatoria dei supplenti. Sono elenchi ufficiali e pubblici che riportiamo anche in questa notizia.
