scrutatori
scrutatori
Palazzo di città

Referendum: pubblicato l'elenco degli scrutatori

Nominati con sorteggio tra coloro che hanno presentato domanda

Altamura - giovedì 26 febbraio 2026 13.47
Questa mattina la Commissione Elettorale Comunale ha nominato a sorteggio gli scrutatori e i supplenti per le consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026, tra gli iscritti all'albo che hanno presentato la manifestazione di interesse per svolgere questo ruolo. Nella designazione è stata data priorità a coloro che hanno dichiarato lo stato di disoccupazione e inoccupazione.

Il 22 e il 23 marzo si voterà con una sola scheda elettorale. Le sezioni sono 60, di cui una speciale nell'ospedale della Murgia.

Sono stati pubblicati sul sito del Comune l'elenco degli scrutatori nominati (184) e la graduatoria dei supplenti. Sono elenchi ufficiali e pubblici che riportiamo anche in questa notizia.
Referendum 2026Elenco scrutatori nominatiReferendum 2026Graduatoria scrutatori supplenti
  • Scrutatori
  • Referendum
Altri contenuti a tema
Referendum del 22 e 23 marzo, sorteggio degli scrutatori Elezioni Referendum del 22 e 23 marzo, sorteggio degli scrutatori L’estrazione dei nominativi si terrà domani
Scrutatori: è possibile presentare domanda per referendum Scrutatori: è possibile presentare domanda per referendum Termine scade il 23 febbraio
Referendum: incontro per il no Associazioni Referendum: incontro per il no Organizzato dal comitato "Giusto dire No"
Referendum sulla giustizia: costituito il comitato per il no Associazioni Referendum sulla giustizia: costituito il comitato per il no Si voterà il 22 e il 23 marzo 2026
Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no Associazioni Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no Incontro il 21 gennaio in sala consiliare
A marzo il referendum sulla giustizia Elezioni A marzo il referendum sulla giustizia Il Consiglio dei ministri ha deciso le date
Elezioni regionali: elenco degli scrutatori Elezioni regionali: elenco degli scrutatori Oggi la seduta pubblica della commissione elettorale
Elezioni regionali: avviso per gli scrutatori Elezioni regionali: avviso per gli scrutatori Si possono presentare le manifestazioni di disponibilità
Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni
26 febbraio 2026 Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni
Interruzione di energia elettrica, chiusura per un plesso scolastico
25 febbraio 2026 Interruzione di energia elettrica, chiusura per un plesso scolastico
Sindacati: il piano Natuzzi non va bene, protesta a Roma
25 febbraio 2026 Sindacati: il piano Natuzzi non va bene, protesta a Roma
Referendum del 22 e 23 marzo, sorteggio degli scrutatori
25 febbraio 2026 Referendum del 22 e 23 marzo, sorteggio degli scrutatori
Consiglio comunale: mozione di sfiducia non si è discussa
24 febbraio 2026 Consiglio comunale: mozione di sfiducia non si è discussa
Oggi il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia
24 febbraio 2026 Oggi il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia
Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro
24 febbraio 2026 Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro
Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
23 febbraio 2026 Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
23 febbraio 2026 Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
Le musiche di Lavigna eseguite in concerto al Teatro Petruzzelli
23 febbraio 2026 Le musiche di Lavigna eseguite in concerto al Teatro Petruzzelli
Soccer Altamura: vittoria in rimonta
23 febbraio 2026 Soccer Altamura: vittoria in rimonta
Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
22 febbraio 2026 Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.