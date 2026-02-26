Referendum: pubblicato l'elenco degli scrutatori

Referendum 2026 Elenco scrutatori nominati Referendum 2026 Graduatoria scrutatori supplenti

Questa mattina la Commissione Elettorale Comunale ha nominato a sorteggio gli scrutatori e i supplenti per le consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026, tra gli iscritti all'albo che hanno presentato la manifestazione di interesse per svolgere questo ruolo. Nella designazione è stata data priorità a coloro che hanno dichiarato lo stato di disoccupazione e inoccupazione.Il 22 e il 23 marzo si voterà con una sola scheda elettorale. Le sezioni sono 60, di cui una speciale nell'ospedale della Murgia.Sono stati pubblicati sul sito del Comune l'elenco degli scrutatori nominati (184) e la graduatoria dei supplenti. Sono elenchi ufficiali e pubblici che riportiamo anche in questa notizia.