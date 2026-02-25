Referendum del 22 e 23 marzo, sorteggio degli scrutatori

In vista delle prossime consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026, proseguono gli adempimenti organizzativi legati alla costituzione dei seggi elettorali.Domani (giovedì 26 febbraio, alle ore 10.00), presso la Sala Consiliare, la Commissione elettorale comunale procederà alla nomina degli scrutatori che saranno assegnati agli uffici elettorali di sezione. L'operazione avverrà secondo quanto previsto dall'avviso pubblicato sull'albo pretorio, nel rispetto delle procedure stabilite per la formazione dei seggi in vista delle giornate di voto. Sono 60 le sezioni elettorali, tra cui quella speciale nell'Ospedale della Murgia.Nei giorni scorsi si è chiuso un avviso pubblico per presentare manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo di scrutatore. La scelta degli scrutatori avverrà, tramite sorteggio, prioritariamente tra gli iscritti all'Albo che abbiano manifestato la propria disponibilità; con precedenza agli iscritti che si trovino nella condizione di disoccupazione o inoccupazione. Nel caso le disponibilità pervenute eccedano il numero di scrutatori da nominare (184), i richiedenti non nominati saranno inclusi nell'elenco dei supplenti.Il 22 e il 23 marzo si voterà con una sola scheda elettorale.(N.D.)