Referendum sulla giustizia: i dati sull'affluenza

Urne aperte sino alle ore 23.00 per il primo giorno di voto sul referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".Ad Altamura, alle ore 19.00, ha votato il 28,73%. Nello specifico i votanti sono stati 15.979 su un totale di 55.612 elettori iscritti nelle liste del Comune di Altamura. Gli italiani all'estero hanno votato per corrispondenza (nell'anagrafe del registro degli italiani all'estero risultano altri 2700 elettori circa).Domani si vota dalle ore 7 alle 15.