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Politica

Referendum e giustizia, gli incontri in vista del voto

Ieri e oggi due convegni. Aumenta la partecipazione

Altamura - sabato 14 marzo 2026 11.58
"No alla riforma della magistratura" è il tema di un convegno in programma stasera, alle ore 18.00, nell'ex conservatorio Santa Croce nel centro storico, organizzato dai comitati per il no al referendum. Intervengono Veralisa Massari (comitato di avvocate e avvocati per la Costituzione e per il no al referendum di Bari), Angela Arbore (presidente sezione lavoro del Tribunale di Trani), Roberto Rossi (procuratore della Repubblica di Bari), on. Andrea Orlando (Pd, già ministro della Giustizia). Introduce Claudia Mazzilli (coordinatrice comitato società civile per il no di Altamura).

Ieri, in tema giustizia e referendum, si è tenuto un convegno organizzato da Algramà e Polis, nella sala "Giorgio" dell'Abmc, sul tema "Oltre gli slogan: le ragioni del SI e del NO ". Si sono confrontati: per le ragioni del «Sì» al referendum Donatello Cimadomo (avvocato e professore associato di diritto processuale penale presso la Università di Salerno); per le ragioni del «No», Jolanda Dirosa, Giudice presso il Tribunale de L'Aquila. Ha presentato e coordinato Mariangela Casiello, presidente di Polis. Il tema ha suscitato interesse, vista l'ampia partecipazione di pubblico.
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