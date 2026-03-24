Politica
Referendum: la soddisfazione del comitato per il no
Sull'esito elettorale
Altamura - martedì 24 marzo 2026 20.13
Comunicati sull'esito elettorale del referendum ad Altamura dove il no ha ottenuto quasi il 59% dei voti.
Comitato cittadino
Il comitato cittadino per il NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, ringrazia tutte le cittadine e i cittadini di Altamura che hanno esercitato il diritto-dovere del voto. La partecipazione popolare alla competizione referendaria, che ha invertito una pericolosa tendenza all'astensionismo, è stata straordinaria. Il risultato raggiunto dal NO consente agli italiani di mettere al riparo la Costituzione antifascista della Repubblica, nata dalla Resistenza, respingendo i tentativi del Governo di stravolgere il delicato equilibrio dei poteri voluto da madri e padri costituenti, la cui lungimiranza ci restituisce ancora una volta una Costituzione capace di resistere ai tentativi di manomissione, contro il frettoloso tentativo eversivo della riforma, approvata a maggioranza semplice, di fare prevalere il potere esecutivo su quello giudiziario per sottrarre i politici ai controlli di legalità. La Costituzione italiana non va modificata ma attuata, in nome dell'uguaglianza formale e sostanziale garantite a tutte e tutti.
Gruppo consiliare Movimento 5 stelle - Semi di futuro
Dalle piazze alle urne: NO! Altamura offre un grande contributo ad una campagna referendaria a difesa della Costituzione e dell'indipendenza della magistratura dai politici.
Ancora una volta ci siamo spesi nelle piazze, al mercato, distribuendo volantini, parlando con gli indecisi e facendo il lavoro "sporco" con colla e manifesti sulle plance. Tutto con l'obiettivo di dire forte e chiaro il nostro NO alla finta riforma della giustizia.
Un governo arrogante espresso da una minoranza del paese (l'affluenza nel 2022 è stata appena del 63%) oggi riceve una sonora batosta, tanto più che a votare ci sono andati davvero in tanti.
Noi attivisti del Movimento 5 Stelle e della lista Semi di Futuro, ci siamo mossi nella piena collaborazione con il comitato cittadino referendario, convinti che fosse una battaglia che non appartiene a una singola sigla politica, ma a tutte e tutti coloro che vogliono difendere la separazione dei poteri scritta nella Costituzione e garantire l'indipendenza della magistratura. Ci siamo spesi e oggi, con gioia, festeggiamo un risultato bellissimo. Un NO che difende la Costituzione, che chiede riforme che tutelino davvero i diritti della cittadinanza.
È un NO che affossa la presunzione di questo governo. È già la seconda bocciatura dopo quella delle firme contro l'autonomia differenziata che voleva spaccare il paese in due. Il governo sembra sordo, ma noi continueremo a dire la nostra. Siamo orgogliosi di essere parte, attiva e partecipe, di questo movimento di popolo e opinione e continueremo a difendere i principi democratici nei banchetti, in consiglio comunale e ovunque sia possibile far sentire la nostra voce.
C'è chi DICE NO. E oggi il NO ha fatto sentire alta e forte la sua VOCE. Invitiamo la cittadinanza a partecipare all'assemblea del gruppo territoriale che avrà luogo il giorno 26 marzo alle ore 20 presso l'Ex Monastero Santa Croce, via Santa Croce Altamura. Movimento 5 Stelle e Semi di Futuro a livello locale e a livello nazionale intraprenderanno ogni altra possibile azione per garantire l'uguaglianza dei diritti sociali e la solidarietà economica sancite dalla Costituzione, continuando a collaborare con le forze politiche, i sindacati, i movimenti e le associazioni che hanno contrastato la secessione leghista abbracciata da tutti i partiti di destra.
Comitato cittadino
Il comitato cittadino per il NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, ringrazia tutte le cittadine e i cittadini di Altamura che hanno esercitato il diritto-dovere del voto. La partecipazione popolare alla competizione referendaria, che ha invertito una pericolosa tendenza all'astensionismo, è stata straordinaria. Il risultato raggiunto dal NO consente agli italiani di mettere al riparo la Costituzione antifascista della Repubblica, nata dalla Resistenza, respingendo i tentativi del Governo di stravolgere il delicato equilibrio dei poteri voluto da madri e padri costituenti, la cui lungimiranza ci restituisce ancora una volta una Costituzione capace di resistere ai tentativi di manomissione, contro il frettoloso tentativo eversivo della riforma, approvata a maggioranza semplice, di fare prevalere il potere esecutivo su quello giudiziario per sottrarre i politici ai controlli di legalità. La Costituzione italiana non va modificata ma attuata, in nome dell'uguaglianza formale e sostanziale garantite a tutte e tutti.
Gruppo consiliare Movimento 5 stelle - Semi di futuro
Dalle piazze alle urne: NO! Altamura offre un grande contributo ad una campagna referendaria a difesa della Costituzione e dell'indipendenza della magistratura dai politici.
Ancora una volta ci siamo spesi nelle piazze, al mercato, distribuendo volantini, parlando con gli indecisi e facendo il lavoro "sporco" con colla e manifesti sulle plance. Tutto con l'obiettivo di dire forte e chiaro il nostro NO alla finta riforma della giustizia.
Un governo arrogante espresso da una minoranza del paese (l'affluenza nel 2022 è stata appena del 63%) oggi riceve una sonora batosta, tanto più che a votare ci sono andati davvero in tanti.
Noi attivisti del Movimento 5 Stelle e della lista Semi di Futuro, ci siamo mossi nella piena collaborazione con il comitato cittadino referendario, convinti che fosse una battaglia che non appartiene a una singola sigla politica, ma a tutte e tutti coloro che vogliono difendere la separazione dei poteri scritta nella Costituzione e garantire l'indipendenza della magistratura. Ci siamo spesi e oggi, con gioia, festeggiamo un risultato bellissimo. Un NO che difende la Costituzione, che chiede riforme che tutelino davvero i diritti della cittadinanza.
È un NO che affossa la presunzione di questo governo. È già la seconda bocciatura dopo quella delle firme contro l'autonomia differenziata che voleva spaccare il paese in due. Il governo sembra sordo, ma noi continueremo a dire la nostra. Siamo orgogliosi di essere parte, attiva e partecipe, di questo movimento di popolo e opinione e continueremo a difendere i principi democratici nei banchetti, in consiglio comunale e ovunque sia possibile far sentire la nostra voce.
C'è chi DICE NO. E oggi il NO ha fatto sentire alta e forte la sua VOCE. Invitiamo la cittadinanza a partecipare all'assemblea del gruppo territoriale che avrà luogo il giorno 26 marzo alle ore 20 presso l'Ex Monastero Santa Croce, via Santa Croce Altamura. Movimento 5 Stelle e Semi di Futuro a livello locale e a livello nazionale intraprenderanno ogni altra possibile azione per garantire l'uguaglianza dei diritti sociali e la solidarietà economica sancite dalla Costituzione, continuando a collaborare con le forze politiche, i sindacati, i movimenti e le associazioni che hanno contrastato la secessione leghista abbracciata da tutti i partiti di destra.