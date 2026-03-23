Referendum sulla giustizia: ieri 40% di affluenza al voto

Urne aperte sino alle ore 15.00 per il secondo giorno di voto sul referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".Ad Altamura ieri ha votato il 40,75%. Nello specifico i votanti sono stati 22.561 su un totale di 55.612 elettori iscritti nelle liste del Comune di Altamura. Gli italiani all'estero hanno votato per corrispondenza (nell'anagrafe del registro degli italiani all'estero risultano altri 2700 elettori circa). La percentuale di Altamura è più alta della media della Puglia (39%) e in linea con la media provinciale (40,8%); invece è più bassa rispetto alla media nazionale (46,07%).Lo spoglio inizierà alla chiusura delle operazioni di voto. Ad Altamura le sezioni sono 60, tra cui quella speciale dell'Ospedale della Murgia.