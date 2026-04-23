Dog park - Cani
Dog park - Cani
La città

S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani

Realizzato dal Comune in via Selva

Altamura - giovedì 23 aprile 2026 16.41 Comunicato Stampa
Domani (venerdì 24 aprile, alle ore 19.00) s'inaugura il primo Dog Park (area per cani) ad Altamura. E' stato realizzato dal Comune su un suolo comunale tra le vie Antonia Centonze, via Selva e via Madre Teresa di Calcutta.

Sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22. L'area è dedicata alla passeggiata e allo "sgambamento" dei cani, delimitata da recinzione e suddivisa in due settori (uno per gli animali di piccola taglia e l'altro per animali di media-grossa taglia). Inoltre è fornita di fontanini per erogazione di acqua, contenitori per la raccolta di deiezioni canine, pubblica illuminazione, panchine. Dopo la realizzazione dell'area, si è tenuto anche un intervento di messa a dimora di alberi e arbusti. Il sindaco Vitantonio Petronella, l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi e l'intera Amministrazione comunale hanno invitano i cittadini a partecipare ai cani, amici affezionati.

Mancava uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe. Non sarà l'unico perché è già programmato che un altro verrà realizzato in via Tommaso Clemente - via Cassano.
  • Cani
  • dog park
Altri contenuti a tema
Randagismo di cani e colonie feline: campagna di prevenzione Randagismo di cani e colonie feline: campagna di prevenzione D'intesa tra Comune e Asl sarà svolta una campagna di sterilizzazione
In via Selva il primo dog park di Altamura In via Selva il primo dog park di Altamura Sono stati affidati i lavori per la realizzazione dell'area attrezzata
Installati altri 50 cestini Eco Dog Installati altri 50 cestini Eco Dog All’inizio dell’appalto erano solo 20, troppo pochi
Approvato progetto per un parco per cani in via Selva Approvato progetto per un parco per cani in via Selva Primo passo per realizzare un'area recintata per gli amici a quattro zampe
Salvati quattro cani gettati in un pozzo, pronta la denuncia contro ignoti Salvati quattro cani gettati in un pozzo, pronta la denuncia contro ignoti Una femmina di cane e tre cuccioli, ora in buone condizioni
Randagismo e canili, approvate nuove regole Territorio Randagismo e canili, approvate nuove regole La Regione Puglia interviene anche con le norme sulla protezione degli animali
Cane volpino estratto da un tombino Cronaca Cane volpino estratto da un tombino E un pastore tedesco era legato a catena da giorni. Interventi di Anpana
Guardia ecozoofila azzannata da un cane: animale abbattuto, arrestato il padrone Cronaca Guardia ecozoofila azzannata da un cane: animale abbattuto, arrestato il padrone Un carabiniere ha sparato per liberare dalla morsa. Morto il dogo argentino
Alla scoperta della palestra Equilibrium Team Nizar
23 aprile 2026 Alla scoperta della palestra Equilibrium Team Nizar
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
23 aprile 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Costituito comitato di quartiere Parco Bersaglio
23 aprile 2026 Costituito comitato di quartiere Parco Bersaglio
Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi
22 aprile 2026 Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi
Intervenire in via Tobruk per vegetazione infestante
22 aprile 2026 Intervenire in via Tobruk per vegetazione infestante
Microcredito sociale: prestiti a tasso zero fino a 10mila euro
22 aprile 2026 Microcredito sociale: prestiti a tasso zero fino a 10mila euro
Incidente su provinciale Altamura Ruvo, morto un uomo
21 aprile 2026 Incidente su provinciale Altamura Ruvo, morto un uomo
BCC dell'Alta Murgia apre a Matera
21 aprile 2026 BCC dell'Alta Murgia apre a Matera
La scienza spiegata ai ragazzi
21 aprile 2026 La scienza spiegata ai ragazzi
Liste di attesa: per Regione situazione è migliorata
21 aprile 2026 Liste di attesa: per Regione situazione è migliorata
La PanBiscò ringrazia tutti per la vicinanza
20 aprile 2026 La PanBiscò ringrazia tutti per la vicinanza
Soccer Altamura: vittoria facile in casa
20 aprile 2026 Soccer Altamura: vittoria facile in casa
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.