S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani

Domani (venerdì 24 aprile, alle ore 19.00) s'inaugura il primo Dog Park (area per cani) ad Altamura. E' stato realizzato dal Comune su un suolo comunale tra le vie Antonia Centonze, via Selva e via Madre Teresa di Calcutta.Sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22. L'area è dedicata alla passeggiata e allo "sgambamento" dei cani, delimitata da recinzione e suddivisa in due settori (uno per gli animali di piccola taglia e l'altro per animali di media-grossa taglia). Inoltre è fornita di fontanini per erogazione di acqua, contenitori per la raccolta di deiezioni canine, pubblica illuminazione, panchine. Dopo la realizzazione dell'area, si è tenuto anche un intervento di messa a dimora di alberi e arbusti. Il sindaco Vitantonio Petronella, l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi e l'intera Amministrazione comunale hanno invitano i cittadini a partecipare ai cani, amici affezionati.Mancava uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe. Non sarà l'unico perché è già programmato che un altro verrà realizzato in via Tommaso Clemente - via Cassano.