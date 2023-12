Salvati quattro cani gettati in un pozzo, pronta la denuncia contro ignoti

Una brutta notizia, fortunatamente con lieto fine. Ignoti hanno gettato quattro cani, una femmina di cane e tre cuccioli, in un pozzo nelle campagne di Altamura. A quanto pare, non sarebbe la prima volta.Alcune persone, di passaggio nella zona, hanno sentito i guaiti. E hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Altamura e i volontari di Lega del cane (Lega nazionale per la protezione degli animali). I cani sono stati tratti in salvo e sono in buone condizioni. Tanta, però, è l'indignazione."Quello che è stato fatto a Gioia ed i suoi cuccioli non è abbandono ma tortura - sostiene la Lega del cane di Altamura -. Gettata con i suoi piccoli in un pozzo senza via di fuga, destinata a morire di fame e di sete. A questo punto (visto il precedente di febbraio) si tratta di qualcuno che reitera questo comportamento".L'associazione nazionale ha annunciato che presenterà una denuncia contro ignoti. "Chiediamo al Comune di Altamura - si legge in un post su Facebook - di mettere in atto tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza questo sito, impedendo che avvengano altri episodi come questo, ultimo di una lunga serie. Allo stesso tempo sporgiamo denuncia e chiediamo la collaborazione di tutti: se riconoscete la mamma e potete dare informazioni su chi ha fatto questo, scrivete ad avvocato@lndcanimalprotection.org".foto Lega del cane di Altamura