L'influencer animalista Enrico Rizzi in piazza per il cane ucciso

La terribile frequenza di immagini (che ha già fatto il giro del web) dove un povero cane di razza dogo argentino è stato ucciso a colpi di pistola da un carabiniere e durante l'arresto di un noto pregiudicato, ha scatenato la rabbia dell'influencer animalista Enrico Rizzi, che, rivolgendosi ai suoi 400 mila followers, ha annunciato una protesta per oggi in Piazza Duomo ad Altamura. Successivamente l'animalista ha intenzione di raggiungere proprio il luogo ove si è verificato il drammatico episodio.Il post pubblicato sulla pagina di Rizzi nei giorni scorsi, in cui condanna l'accaduto, ha in pochissimi minuti registrato migliaia di commenti di indignazione da cittadini di ogni parte di Italia.Rizzi chiede che ai pregiudicati sia assolutamente vietato detenere quel tipo di animali ma se la prende anche con la cattiva gestione della situazione da parte delle autorità competenti.