Appello sui social: "Rubate due cavalle, hanno un grande valore affettivo"

Sono state numerosi i commenti, tutti indignati, dopo le nostre notizie sul furto di un autoarticolato dell'ingombro complessivo di trenta metri. L'azienda altamurana che è stata derubata ha lanciato un appello: "Aiutateci a ritrovarlo". Un invito a rivolgersi ai Carabinieri se qualcuno ha visto qualcosa, se hanno incrociato questo automezzo che non passa certamente inosservato o se ci sono immagini utili di videosorveglianza.Al nostro post su Facebook di Altamuralife è arrivata un'altra segnalazione. Maria M. ha commentato: "Ieri siamo stati derubati di due cavalle, mamma e figlia, dalla nostra campagna. Hanno pochissimo valore economico ma erano l'amore delle mie nipoti, bimbe di 1 anno e mezzo, 3-4 anni che andavano tutti i giorni a nutrirli e prendersene cura con i propri genitori! Sappiamo di non ritrovarle più, ma sappiamo anche che ad Altamura vige un omertà pazzesca.. Le cose che si fanno di vengono sempre a sapere! È vergognoso non poter più possedere nulla".Il fatto è avvenuto in contrada Sgarrone. Anche su questo episodio è stato creato un appello sui social , con tanto di foto, con invito a condividere e a dare notizie utili. Si tratta di due cavalle, una di 1,60 metri, di colore marrone, e la puledra di un metro, colore marroncino. Non è il valore economico che conta ma hanno un grande valore affettivo. Parole di condanna verso i responsabili: "Avete spezzato il cuore a due bambine che andavano tutti i giorni a nutrirli e a prendersene cura".