Sparito il tir da 30 metri. Nessuno ha visto nulla?

Per ora nessuna segnalazione. Sparito nel nulla l'autoarticolato utilizzato per trasporti eccezionali e rubato nella notte tra mercoledì e giovedì, tra l'1.30 e le 2 nella zona industriale in via Gravina. Un mezzo che sviluppa un ingombro di circa 30 metri. Quindi una "bestia" che non può passare inosservata.Per questo la ditta altamurana Trasporti & logistica ha fatto appello a chiunque abbia visto qualcosa, qualcuno che abbia incrociato o abbia immagini di circuiti di videosorveglianza da mettere a disposizione. Sul colpo di valore economico molto elevato stanno indagando i Carabinieri. Non si perdono le speranze di trovare l'autoarticolato ma è importante che l'appello non cada nel vuoto. Perché quello che è accaduto può colpire anche altre aziende.Si ipotizza che possa essere stato rubato per gli assalti ai portavalori o per altri assalti da parte di bande di professionisti che talvolta chiudono gli accessi autostradali o stradali con mezzi di notevole ingombro. Ma, a prescindere da quale sia lo scopo dei banditi, è davvero difficile pensare che nessuno si sia accorto. La mancanza di questo automezzo non consente alla ditta altamurana di adempiere alle proprie commesse lavorative. Si rischia il licenziamento dei dipendenti. Bisogna insistere e non demordere.Questo episodio eclatante riapre la ferita dei furti. Generalmente spariscono vetture di media e grossa cilindrata ad uso privato. Un furto come quello avvenuto l'altra notte è sicuramente opera di "commando" ben organizzati. E' la prima volta per un episodio del genere.