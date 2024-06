Rubato automezzo per trasporti eccezionali, azienda in grave difficoltà

Nella notte, nell'area industriale di Altamura in via Gravina (statale 96), è stato messo a segno un furto che rischia di mettere in ginocchio una storica azienda, Trasporti & logistica, che opera dal 1965.Una banda ha portato via un autoarticolato dell'ingombro di trenta metri, utilizzato per trasporti eccezionali. Un automezzo fondamentale per la vita d'impresa dell'azienda della famiglia Farella. La ditta dà occupazione a undici lavoratori.Per il furto è stata presentata denuncia ai Carabinieri. L'azienda altamurana fa appello a chiunque possa fornire notizie e immagini di telecamere a dare notizie utile per il ritrovamento dell'autoarticolato, senza il quale c'è il rischio di non poter dare seguito a commesse lavorative, il che comporta problemi molto seri per la vita della stessa azienda e per il futuro dei lavoratori.Il furto è avvenuto tra l'1.30 e le 2.00. Chi conduceva l'autoarticolato è sicuramente una persona con esperienza. Si fa appello a chiunque possa dare notizie di rivolgersi ai Carabinieri. Ogni informazione può essere preziosa e utile per ritrovare il mezzo e salvare così l'azienda e i posti di lavoro.