Assalto a due furgoni portavalori sulla statale 96

Due furgoni portavalori sono stati assaltati e rapinati stamane sulla strada statale 96, nel tratto fra Mellitto e Altamura, in direzione di Altamura-Matera. I banditi hanno fatto esplodere delle bombe e dopo aver prelevato il bottino hanno dato fuoco ai mezzi. Risultano illese le guardie giurate che erano a bordo.La strada è bloccata sulla carreggiata coinvolta dalla rapina, avvenuta con modalità molto violente, per l'uso di armi pesanti e ordigni. Il traffico è deviato sulla complanare.Indagano i Carabinieri della Compagnia di Modugno (il fatto è avvenuto in territorio di Grumo) e la Polizia di Stato. Sul posto i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. La violenza azione è avvenuta verso le 8.(Notizia in fase di aggiornamento)