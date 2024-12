Farmacie nel mirino dei banditi: una rapina a segno, un furto sventato

Una rapina in una farmacia è andata a segno mentre un altro furto è stato sventato in un'altra di Altamura. E' accaduto in poche ore. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.Ieri sera, un malvivente con il volto coperto e armato di una pistola, ha fatto irruzione in via Londra ed ha minacciato il farmacista di consegnare tutti i contanti. Poi è fuggito. Molto probabilmente ad attenderlo c'era un complice. Si tratta di persone provenienti da altre città. Sono in corso indagini e sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.Nella notte, inoltre, una banda ha tentato di portare via la cassaforte in via Parisi ma non sono riusciti nel loro intento. Il furto è stato sventato dall'istituto di vigilanza "La Nuova Altilia" e dai Carabinieri.seguono altre notizie