Ladri di auto ancora in azione ad Altamura

Sta facendo il giro di whatsapp e dei telefonini un video che immortala una banda di ladri che nella tarda serata di ieri ha tentato di rubare una Mercedes GLC, parcheggiata in via Madonna della croce ad Altamura. Un gruppo di tre o quattro persone. Dalle immagini girate da un balcone si vede che la Mercedes parte, preceduta dall'auto (presumibilmente rubata) dei complici. Poi la Mercedes finisce contro una recinzione di cantiere e due banditi escono e salgono nel veicolo dei complici. I ladri poi fuggono in direzione della strada provinciale per Corato.Il fenomeno dei furti d'auto resta un problema molto serio.Nelle scorse settimane aveva fatto clamore un altro video in cui si vedevano dei cittadini che impedivano a una banda di rubare un'auto di grossa cilindrata nel quartiere Trentacapilli.Ma purtroppo sono molti di più i furti che vanno a segno alimentando le preoccupazioni dei cittadini e creando un senso di insicurezza, nonostante gli sforzi dei carabinieri. Ma le bande sono sempre tante e sono molto attive, agiscono con frequenti incursioni e in tempi rapidissimi. I furti d'auto sono un problema in tutta l'area metropolitana di Bari: la circolazione ad Altamura di un ingente numero di mezzi di grossa cilindrata la rende ancora più appetibile per i ladri e rende il fenomeno più evidente.