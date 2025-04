Team Altamura: in serie C, obiettivo raggiunto

Con tre giornate di anticipo, Team Altamura "celebra" il raggiungimento del risultato: la permanenza in serie C. Sui social la società scrive: "Ogni campionato è un viaggio fatto di battiti, sogni e sacrifici. È il respiro di una città intera che pulsa insieme a una maglia, a un nome, a un ideale. Anche nella prossima stagione 2025/26, continueremo a scrivere la nostra storia: saremo ancora in Serie C, con il cuore pieno di orgoglio e lo sguardo rivolto al futuro".Nonostante la sconfitta interna contro il Picerno (anche stavolta una rimonta subita), la distanza con l'ultima classificata Messina è incolmabile. L'esclusione di Taranto e Turris ha lasciato solo una casella per la zona retrocessione, stravolgendo la classifica. Team Altamura è stabilmente nella "zona cuscinetto" che non vale per i play-off e che mette al sicuro dai play-out.Un cammino in serie C iniziato molto male per la neopromossa, con quattro sconfitte di fila. Tanto che sembrava un destino segnato. Invece è seguito un bel cammino, soprattutto con i risultati in trasferta. Ovviamente bisogna portare a termine il campionato nel migliore dei modi.