Maggioranza si allarga, giunta comunale azzerata

Con proprio decreto, pubblicato oggi sull'albo pretorio del Comune, il sindaco Vitantonio Petronella ha proceduto all'azzeramento della giunta comunale. Tale atto rientra nel percorso politico-amministrativo, annunciato dallo stesso primo cittadino nei giorni scorsi, circa un ampliamento della maggioranza di governo. Ciò richiede una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo e dei percorsi da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi delle linee di mandato. Il sindaco assicura che l'attività amministrativa e l'azione di governo proseguiranno senza soste.In merito il sindaco Vitantonio Petronella dichiara: "Nei giorni scorsi ho annunciato la volontà di ampliare la squadra di governo con l'ingresso del gruppo di Azione Civica nella maggioranza. Questa scelta è nata dalla considerazione politica di includere nuove forze ed energie nelle decisioni amministrative e allargare la rappresentatività della cittadinanza. Per fare questo, ho deciso di azzerare la giunta comunale. Si tratta di un atto che serve appunto alla coalizione per riconsiderare gli assetti di governo e il percorso amministrativo. Smentisco che l'amministrazione sia ferma visto che le attività vanno avanti quotidianamente e sino a qualche giorno fa abbiamo tenuto riunioni di giunta. Voglio, pertanto, rassicurare che non ci sarà nessuno stop all'attività di governo e all'azione amministrativa. Gli uffici sono impegnati a portare avanti i progetti e gli indirizzi che sono stati sinora forniti, al fine di migliorare i servizi e procedere alle numerose opere pubbliche in corso e da programmare".