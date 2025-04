Consiglio comunale: divisione nel gruppo dei Popolari

Comunicato del consigliere comunale Claudio IndrioIl Consigliere Comunale Indrio Claudio, Capogruppo dei Popolari con Petronella Sindaco, unitamente al consigliere Perrucci Gioacchino, dopo una lunga e attenta riflessione, ha comunicato ufficialmente "l'esclusione" di due componenti dello stesso gruppo, Consiglieri Incampo Nicola e Spirante Giuseppe. "E' stata una decisione sofferta ma necessaria, date le profonde divergenze sulla linea politico - amministrativa del gruppo". Il progetto politico del gruppo è stato creato sulla base di condivisione di intenti e trasparenza, criteri che oggi sono venuti meno", afferma Indrio.Il capogruppo Indrio dichiara, inoltre, che Il quadro politico amministrativo della Giunta Petronella ha subito alla data odierna un profondo stravolgimento delle forze consigliari in campo. A seguito dell'azzeramento della giunta Comunale, comunicato con decreto Sindacale, la composizione dei gruppi consigliari a sostegno della giunta Petronella risulta profondamente variata. Pertanto, oggi è il momento del confronto politico per approfondire lo status quo degli organi rappresentativi dell'amministrazione comunale, senza nessuna imposizione, ma con criteri oggettivi, partendo dalla discussione dei percorsi da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi delle linee di mandato.- - -Per altri commenti politici o eventuali repliche, inviare comunicati alla mail di Altamuralife.