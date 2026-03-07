Politica
Consiglio comunale: presentata un'altra mozione di sfiducia
Questa volta al presidente dell'assise
Altamura - sabato 7 marzo 2026 09.00
I 12 consiglieri comunali di opposizione (Michele Loporcaro, Gianfranco Berloco, Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Giovanni Moramarco, Giovanni Saponaro, Maria Adorante, Michele Denora, Gaetana Dibenedetto, Luca Genco, Claudio Indrio, Gioacchino Perrucci) hanno comunicato di aver presentato un'altra mozione di sfiducia. E' la terza, in questo caso per la sfiducia al presidente del consiglio comunale. Le prime due, invece, sono decadute perché i consigli non si sono svolti per mancanza del numero legale.
Sulla situazione politica ad Altamura gli stessi, inoltre, hanno richiesto un incontro al prefetto Francesco Russo e sono stati ricevuti mercoledì scorso.
"Riteniamo violati sia i doveri di correttezza del Presidente del Consiglio sia il dovere politico-istituzionale della maggioranza di confrontarsi in aula - si dichiara in un comunicato -. Per evitare la discussione della mozione di sfiducia, la maggioranza non solo ha disertato le sedute sul punto, ma da mesi evita di convocare Consigli comunali su altri argomenti. In questo modo impedisce di mantenere la mozione all'ordine del giorno entro il limite dei 30 giorni previsti, provocando il blocco dell'attività ordinaria del Consiglio comunale. L'unica seduta convocata è stata quella dedicata al bilancio, che non consente la discussione di ulteriori punti all'ordine del giorno. Continueremo a ripresentare la mozione di sfiducia. È necessario richiamare la maggioranza al rispetto dell'istituzione consiliare. Il Consiglio comunale deve tornare a riunirsi e a discutere tutti i temi, comprese la mozioni di sfiducia. Dal confronto democratico non si scappa".
Mentre sulle mozioni di sfiducia i consigli non si sono svolti, una settimana fa il bilancio è stato approvato con i 13 voti della maggioranza.
