Palazzo di Città
Palazzo di Città
Politica

Consiglio comunale: presentata un'altra mozione di sfiducia

Questa volta al presidente dell'assise

Altamura - sabato 7 marzo 2026 09.00
I 12 consiglieri comunali di opposizione (Michele Loporcaro, Gianfranco Berloco, Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Giovanni Moramarco, Giovanni Saponaro, Maria Adorante, Michele Denora, Gaetana Dibenedetto, Luca Genco, Claudio Indrio, Gioacchino Perrucci) hanno comunicato di aver presentato un'altra mozione di sfiducia. E' la terza, in questo caso per la sfiducia al presidente del consiglio comunale. Le prime due, invece, sono decadute perché i consigli non si sono svolti per mancanza del numero legale.

Sulla situazione politica ad Altamura gli stessi, inoltre, hanno richiesto un incontro al prefetto Francesco Russo e sono stati ricevuti mercoledì scorso.

"Riteniamo violati sia i doveri di correttezza del Presidente del Consiglio sia il dovere politico-istituzionale della maggioranza di confrontarsi in aula - si dichiara in un comunicato -. Per evitare la discussione della mozione di sfiducia, la maggioranza non solo ha disertato le sedute sul punto, ma da mesi evita di convocare Consigli comunali su altri argomenti. In questo modo impedisce di mantenere la mozione all'ordine del giorno entro il limite dei 30 giorni previsti, provocando il blocco dell'attività ordinaria del Consiglio comunale. L'unica seduta convocata è stata quella dedicata al bilancio, che non consente la discussione di ulteriori punti all'ordine del giorno. Continueremo a ripresentare la mozione di sfiducia. È necessario richiamare la maggioranza al rispetto dell'istituzione consiliare. Il Consiglio comunale deve tornare a riunirsi e a discutere tutti i temi, comprese la mozioni di sfiducia. Dal confronto democratico non si scappa".

Mentre sulle mozioni di sfiducia i consigli non si sono svolti, una settimana fa il bilancio è stato approvato con i 13 voti della maggioranza.
  • Consiglio comunale
Altri contenuti a tema
Consiglio comunale: maggioranza approva bilancio triennale Palazzo di città Consiglio comunale: maggioranza approva bilancio triennale Non sono previsti aumenti di tasse e tributi
Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni Palazzo di città Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni Da oggi e fino a sabato
Consiglio comunale: mozione di sfiducia non si è discussa Consiglio comunale: mozione di sfiducia non si è discussa Manca numero legale. In aula solo i 12 consiglieri firmatari
Oggi il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia Oggi il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia Presentata da 12 consiglieri. Servono 13 voti
Opposizione in presidio in consiglio comunale Opposizione in presidio in consiglio comunale Chiesto intervento Prefetto: "Assise bloccata"
Mozione di sfiducia, non ci sono i numeri Mozione di sfiducia, non ci sono i numeri Sindaco e maggioranza replicano all'opposizione con un documento di fiducia
Consiglio comunale: oggi si decide sulla sfiducia Palazzo di città Consiglio comunale: oggi si decide sulla sfiducia Mozione firmata da 12. Servono 13 voti
Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale Si terrà il 2 febbraio, alle ore 9
Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2
6 marzo 2026 Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2
Nuovo piano urbanistico, presentati i primi progetti
6 marzo 2026 Nuovo piano urbanistico, presentati i primi progetti
Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria
6 marzo 2026 Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
5 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Team Altamura batte di misura il Foggia
5 marzo 2026 Team Altamura batte di misura il Foggia
Soccer Altamura si rilancia con bella vittoria
5 marzo 2026 Soccer Altamura si rilancia con bella vittoria
La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico
5 marzo 2026 La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico
Guerra in Medio Oriente: anche cittadini altamurani bloccati negli Emirati Arabi Uniti
4 marzo 2026 Guerra in Medio Oriente: anche cittadini altamurani bloccati negli Emirati Arabi Uniti
Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere
4 marzo 2026 Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere
Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese
4 marzo 2026 Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese
Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
3 marzo 2026 Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
Stanziati fondi per ripristino ferroviario tra Altamura e Jesce-Matera
3 marzo 2026 Stanziati fondi per ripristino ferroviario tra Altamura e Jesce-Matera
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.