Centri diurni per minori, aperti i termini per le convenzioni

Fino al 14 aprile è possibile presentare le manifestazioni di interesse per la convenzione con il Comune di Altamura da parte dei centri diurni per minori. Anche quest'anno il Comune di Altamura intende continuare ad attuare i servizi di accoglienza in favore dei minori di entrambi i sessi, privi di adeguato ambiente familiare ed a rischio di marginalità, attraverso l'inserimento in strutture educative messe a disposizione dal territorio e l'attivazione di servizi socio- educativi regolarmente autorizzati ed iscritti al Registro regionale.Con apposito avviso, i soggetti autorizzati per la gestione dei servizi e delle strutture per minori (art. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.) sono invitati a comunicare la propria disponibilità a convenzionarsi per i servizi per minori. Queste attività consistono in sostegno didattico ed educativo; servizio trasporto; servizio mensa; oppure sostegno didattico ed educativo comprensivo di servizio mensa e trasporto.L'avviso e lo schema di convenzione sono pubblicati sul portale del Comune.(foto di archivio)