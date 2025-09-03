Per la sicurezza dei bambini istituite le zone scolastiche pedonali

Con il nuovo anno scolastico, con provvedimento del comando di Polizia locale vengono istituite le zone pedonali scolastiche presso tutti i plessi delle scuole primarie del territorio comunale. Il codice della strada definisce "Zona scolastica" la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.L'iniziativa è prevista dall'art. 3, comma 58-bis del Codice della Strada. Le "Zone pedonali scolastiche" sono aree stradali temporaneamente interdette al traffico veicolare durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai bambini riducendo i rischi legati al traffico vicino agli ingressi scolastici; contribuire al benessere ambientale riducendo le emissioni e il rumore in prossimità degli edifici scolastici. Gli obiettivi: una mobilità più sicura, sostenibile e rispettosa dei diritti dei più piccoli; maggiore sicurezza per i bambini per accedere a scuola in un contesto protetto e libero da auto significa investire concretamente nel loro benessere e nella qualità della vita della comunità scolastica."Si invitano tutti - cittadini, famiglie, insegnanti, residenti e automobilisti - a rispettare con senso civico le nuove aree pedonali durante gli orari prestabiliti, collaborando con il Comando al fine di garantire un avvio ordinato e sicuro di questa iniziativa", affermano in un comunicato la dirigente del V settore Maria Paola Stefanelli e il sindaco Vitantonio Petronella.La sospensione del traffico veicolare, nei giorni di attività scolastica, nelle fasce orarie 7:30-9:00 e 13:00-14:00 riguarda le strade limitrofe alle scuole:• GARIBALDI (via De Santis): via De Santis, nel tratto compreso tra via Santeramo e c.so Vittorio Emanuele II;• IV NOVEMBRE (istituto Viti Maino - via Zara/via S. Ronchetti):- via S. Ronchetti, nel tratto compreso tra via O. Serena e via Zara;- via Zara, nel tratto compreso tra via S. Ronchetti e viale Martiri del 1799.• SAN FRANCESCO D'ASSISI (via Pompei/via Marmolada):- via Pompei, nel tratto compreso tra via Abetone e via S. Sebastiano;- via Marmolada, nel tratto compreso tra via Selva e via Monte Pollino.• DON MILANI (via Riccione/via Golgota/via Monopoli):- via Riccione, nel tratto compreso tra via Santeramo in Colle e via Golgota;- via Golgota, nel tratto compreso tra via Riccione e via Monopoli;- via Monopoli, nel tratto compreso tra via Golgota e via Santeramo.• MADRE TERESA DI CALCUTTA (via Minniti)- via Minniti, nel tratto compreso tra via Pacini e via Madonna della Croce.• SAN GIOVANNI BOSCO (piazza De Napoli)- piazza De Napoli, nel tratto compreso tra via Treviso e via Bergamo.• ALDO MORO (via Ofanto):- via Ofanto, nel tratto compreso tra via Calore e Largo Nitti.• RONCALLI (via Campobasso):- via Campobasso, nel tratto compreso tra via Piccinni e via Ferrara.