Delusione ai rigori, Soccer Altamura sfiora promozione

Serie C2Si ferma ai rigori il sogno promozione della Soccer Altamura: nello spareggio contro il San Ferdinando C5, la squadra altamurana ha lottato fino all'ultimo respiro, chiudendo i tempi regolamentari e supplementari sul 2-2. E' stata la lotteria dei rigori a decidere il verdetto finale, premiando gli avversari con un tiratissimo 5-6, dopo cinque tiri a testa calciati dal dischetto.Una partita intensa, combattuta, ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte, in cui entrambe le squadre hanno dimostrato carattere, orgoglio e qualità. Il primo tempo aveva fatto sognare: vantaggio biancorosso con l'autorete di Frontino, propiziata da uno scambio sotto porta tra Tancredi e Laddaga, e gara in controllo con qualche pericolo sventato da Chironna e dal palo che ferma D'Elisa. Nella ripresa gli avversari reagiscono e ribaltano il risultato, prima con un tocco delizioso di D'Elisa, poi con un diagonale di Romanelli. Sembra finita, ma nel primo minuto di recupero, la Soccer Altamura trova, con bomber Laddaga, la rete del pareggio dopo una lunga azione con l'extra power del quinto uomo. A pochi secondi dal triplice fischio ancora emozioni: rosso diretto per Berloco che abbatte Frontino pronto a calciare a rete dopo aver superato Chironna. Nei tempi supplementari, che partono con l'inferiorità numerica della Soccer Altamura tanto equilibrio e tanta paura di perderla fanno si che anche i due tempi extra si chiudano sul 2-2. Poi, la lotteria dei rigori: una serie infinita, sofferta, che alla fine premia il San Ferdinando C5."Non è il finale che sognavamo - dichiara la società in un comunicato - ma è una storia che parla di passione, sudore e appartenenza; resta l'amarezza per il risultato, ma anche la consapevolezza di una stagione vissuta da protagonisti. Grazie a chi ci ha creduto, a chi ci ha sostenuto, a chi ha vissuto ogni minuto con noi. La strada non è ancora finita, ora ci aspettano i play off, un'altra occasione per dimostrare il valore immenso di questa squadra".