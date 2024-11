Incendio in un condominio: tanta paura per diverse famiglie

Tanta paura e fortunatamente nessuna conseguenza per le persone, ieri sera, a causa di un incendio in una palazzina situata nella parte alta di via Pietro Colletta. Le fiamme si sono sviluppate per un probabile fatto accidentale (si ipotizza un corto circuito) e si è creato un effetto "camino" portando le lingue di fuoco nell'atrio delle scale. Inoltre si è sprigionato un acre fumo nero.Sono stati gli stessi residenti a dare l'allarme e provvidenziale è stato l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento. Nel condominio vivono diverse famiglie, quasi tutte presenti al momento dell'accaduto.Sono stati momenti estremamente drammatici e pericolosi. Alcuni sono riusciti subito a uscire dal palazzo, altri sono rimasti negli appartamenti e sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco, facendoli salire sul terrazzo. Nel frattempo il fumo è aumentato notevolmente e per gli inquilini è stato necessario l'uso delle maschere antigas fornite dai vigili del fuoco. Al momento dell'incendio c'erano anche bambini.Tutto è finito bene. Gli abitanti della palazzina hanno ringraziato di cuore i vigili del fuoco per averli salvati, per la professionalità prestata e per l'umanità dimostrata nel rassicurare e dare coraggio in questa brutta disavventura. La situazione, infatti, avrebbe potuto rendersi molto pericolosa. Invece, è stata gestita in modo tempestivo.All'interno dell'immobile il fuoco ha provocato alcuni danni.