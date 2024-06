Due persone soccorse con l'autoscala durante l'incendio

E' stata evacuata ieri la palazzina in via Mura Megalitiche dove è avvenuto l'incendio, in una mansarda - sottotetto al quarto piano. Per la notte appena trascorsa i residenti hanno potuto trovare alloggio in sistemazioni messe a disposizione dal Comune.Ieri c'è stata tanta paura. I danni, a quanto pare, si sono limitati al locale dove è divampato l'incendio ma il fumo ha invaso tutto l'immobile. Hanno preso fuoco degli accumuli di rifiuti e materiali di vario genere e ora si dovrà procedere con la rimozione e la bonifica. Comprensibile, quindi, la preoccupazione dei condomini per la situazione di rischio e di pericolo provocata da questi accumuli da parte del proprietario del locale.I Vigili del fuoco ieri sono intervenuti con tre "partenze", due autobotti, l'autoscala, carra ARA, circa 25 vigili impegnati. Due persone sono state portate in salvo con l'autoscala e un particolare "cappuccio" che dà ossigeno ai malcapitati durante tutta l'operazione di evacuazione. Salvati anche due animali, un cane e un gatto. Alle 22 i vigili erano ancora al lavoro.Sul posto la Polizia locale, con un ampio dispiegamento di persone, e i Carabinieri che hanno presidiato l'area fino a tarda sera. Il sindaco Vitantonio Petronella si è accertato personalmente della situazione e ha seguito le varie operazioni. Intervenuti anche il 118, i dirigenti e i tecnici del Comune, il servizio sociale del Comune. La vicenda è seguita inoltre dalla Asl per gli aspetti igienico-sanitari. Nell'atrio della palazzina ieri sera sono entrati anche due autocarri per la rimozione di alcuni veicoli all'interno dei quali erano pure "stipati" materiali e rifiuti di ogni genere.Leggi anche la cronaca dei fatti di ieri: