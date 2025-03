Intervento urgente di messa in sicurezza in via Matera

Il primo tratto di via Matera è stato transennato e temporaneamente chiuso al traffico per un intervento urgente di messa in sicurezza dopo l'episodio di questo pomeriggio, al muro perimetrale della villetta in piazza Zanardelli dove un'infiltrazione d'acqua, durante una forte pioggia, ha provocato un cedimento. Il distacco di materiale edile si è riversato sul marciapiede e sulla strada, fortunatamente senza conseguenze per nessuno.Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, i Vigili del fuoco e l'ufficio tecnico del Comune. E' arrivata anche la ditta che sta effettuando i lavori di riqualificazione della villetta.Il Comune ha reso noto che "dopo la messa in sicurezza della zona, si stanno effettuando i lavori di puntellamento della parete e il posizionamento di un canale per scolo delle acque di pioggia". L'area è interdetta, pertanto si sta ora lavorando per evitare ogni pericolo e metterla sotto controllo.