Soccorso a Matera un giovane residente ad Altamura

Un 26enne polacco era in zona impervia, privo di sensi

Altamura - domenica 10 agosto 2025 0.17
Alle ore 21:30 circa di ieri, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera, è intervenuta per soccorrere un ventiseienne, di origine polacca e residente ad Altamura, trovato privo di coscienza, a Matera in zona Murgia Timone.

La squadra lo ha ritrovato, a seguito di ricerca, nell'impervia zona murgiana poiché il ragazzo non rispondeva più al telefono. Al momento del ritrovamento, il giovane era privo di sensi.

Il primo soccorso sanitario è stato garantito dalle unità della squadra dei Vigili del Fuoco. Il giovane, caricato su una barella di tipo Toboga è stato riportato al piano attraverso un percorso tortuoso di circa 350 metri. Poi è stato affidato ai sanitari del 118 che attendeva in zona Belvedere.
Sul posto anche una volante della Polizia di Stato.
