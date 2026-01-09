Auto in fiamme in pieno centro

Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono stati allertati e sono intervenuti per spegnere l'incendio di una Audi A4 in via XX Settembre, in pieno centro. Sull'auto in sosta si sono sprigionate fiamme nel vano motore, per cause da accertare. Il fuoco è stato spento prima che potesse propagarsi ad un altro veicolo parcheggiato.Al momento, l'ipotesi di un possibile incendio doloso non trova riscontri.Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto. L'auto, parzialmente danneggiata, è di proprietà di un cittadino straniero.