Auto in fiamme
Auto in fiamme
Cronaca

Auto in fiamme in pieno centro

Intervento dei vigili del fuoco nella notte

Altamura - venerdì 9 gennaio 2026 9.07
Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono stati allertati e sono intervenuti per spegnere l'incendio di una Audi A4 in via XX Settembre, in pieno centro. Sull'auto in sosta si sono sprigionate fiamme nel vano motore, per cause da accertare. Il fuoco è stato spento prima che potesse propagarsi ad un altro veicolo parcheggiato.

Al momento, l'ipotesi di un possibile incendio doloso non trova riscontri.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto. L'auto, parzialmente danneggiata, è di proprietà di un cittadino straniero.
  • Incendio
  • Vigili del fuoco
Altri contenuti a tema
Auto in fiamme all'ingresso dell'ospedale Auto in fiamme all'ingresso dell'ospedale Nessuna conseguenza per le persone
Finora un'estate più impegnativa per spegnere gli incendi Territorio Finora un'estate più impegnativa per spegnere gli incendi Un primo bilancio del piano antincendio
Soccorso a Matera un giovane residente ad Altamura Soccorso a Matera un giovane residente ad Altamura Un 26enne polacco era in zona impervia, privo di sensi
Giorni di fuochi, vari incendi nelle periferie Giorni di fuochi, vari incendi nelle periferie Interventi di vigili del fuoco e protezione civile
Interventi per incendi e per recupero di un gatto Interventi per incendi e per recupero di un gatto Il bilancio della mattinata per la Protezione civile
Incendi di sterpaglie e vegetazione a Lamalunga Territorio Incendi di sterpaglie e vegetazione a Lamalunga Incenerite vaste estensioni murgiane
Si rafforza la prevenzione antincendio nel Parco Territorio Si rafforza la prevenzione antincendio nel Parco L'anno scorso c'è stata una netta riduzione di episodi
Primi incendi nell'area murgiana, già si contano i danni Primi incendi nell'area murgiana, già si contano i danni Iniziato il periodo di grave pericolosità per i fuochi
Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata
8 gennaio 2026 Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata
Comune di Altamura, spaccatura nella maggioranza
8 gennaio 2026 Comune di Altamura, spaccatura nella maggioranza
Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno
8 gennaio 2026 Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno
Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne
8 gennaio 2026 Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne
Congresso cittadino del Partito democratico
7 gennaio 2026 Congresso cittadino del Partito democratico
Antonio Decaro da oggi presidente della Regione
7 gennaio 2026 Antonio Decaro da oggi presidente della Regione
Allerta meteo per pioggia, temperature in calo
7 gennaio 2026 Allerta meteo per pioggia, temperature in calo
Riaperta la strada statale 96 dopo i lavori a Palo del Colle
6 gennaio 2026 Riaperta la strada statale 96 dopo i lavori a Palo del Colle
Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga
6 gennaio 2026 Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga
Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti
5 gennaio 2026 Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti
Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura
5 gennaio 2026 Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
5 gennaio 2026 Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.