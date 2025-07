Giorni di fuochi, vari incendi nelle periferie

I vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti per lo spegnimento di incendi divampati nelle periferie, in varie zone della città, negli ultimi tre giorni. Fortunatamente le conseguenze sono state contenute, senza danni al patrimonio boschivo. Le fiamme hanno prevalentemente interessate terreni agricoli e suoli incolti.Le fiamme sono divampate su una scarpata della strada statale 96, in prossimità di via Bari; in varie contrade (Centopozzi, Marinella, Barone) e anche nelle vicinanze dell'abitato (zona di Trentacapilli) e della zona industriale (via Graviscella). Questi ultimi due sono stati particolarmente impegnativi per lo spegnimento e hanno anche sviluppato un intenso fumo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze né per le persone né per le strutture o le abitazioni.