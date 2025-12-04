Cronaca
Auto in fiamme all'ingresso dell'ospedale
Nessuna conseguenza per le persone
Altamura - giovedì 4 dicembre 2025 14.10
Incendio di un'automobile (una Bmw) all'ingresso dell'Ospedale della Murgia. A bordo due persone che hanno fatto in tempo a uscire dal veicolo. Quindi per loro nessuna conseguenza, solo un grande spavento.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Altamura.
Secondo i primi accertamenti, l'incidente è avvenuto per cause accidentali, probabilmente un corto circuito. Si è verificato anche uno scoppio. L'auto è stata interamente bruciata dalle fiamme.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Altamura.
Secondo i primi accertamenti, l'incidente è avvenuto per cause accidentali, probabilmente un corto circuito. Si è verificato anche uno scoppio. L'auto è stata interamente bruciata dalle fiamme.