Paura nella zona artigianale: incendio in un’azienda

Nel pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio in via Martin Luther King, ad Altamura, che ha coinvolto un capannone della zona. Al momento dell'accaduto, all'interno della struttura erano presenti alcuni dipendenti, facendo crescere la preoccupazione per quanto stava accadendo. Non risultano feriti.Dalla zona si è inoltre sprigionato un forte odore acre, percepito anche nelle aree circostanti, segnale di un'aria resa particolarmente pesante dalle esalazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire l'emergenza e mettere in sicurezza l'area. Presenti i vigili del fuoco con varie squadre e la polizia locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'area è stata delimitata. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per chiarire dinamica e conseguenze dell'episodio.