Rai 1: A sua immagine, tappa in bici ad Altamura

Sul Cammino materano, da Gravina ad Altamura, in bici. Nella puntata di domani 6 giugno (ore 16) di "A sua immagine", il programma di approfondimento religioso di Rai 1 condotto da Lorena Bianchetti, ci sarà spazio per i cammini della fede e il punto di partenza sarà l'area murgiana.Il viaggio lo compie don Giordano Goccini, parroco di Novellara (Reggio Emilia). In bici si parte dal ponte Acquedotto di Gravina e si arriva ad Altamura per visitare il Pulo, la Cattedrale e gli antichi forni nel centro storico. Infatti il pane è l'elemento di partenza del cammino come spiega lo stesso sacerdote nel video di presentazione."I cammini della fede sono tanti in Italia, molto belli - ha detto -. Partiamo dal Sud, dalla via Materana e poi intrecceremo la via Francigena del sud che ci porterà fino a Bari. Da lì i pellegrini andavano verso Gerusalemme. Sono con me Matilde e Giovanni che mi accompagnano, andremo in bicicletta, un mezzo un po' più veloce che ci permette di vedere tante cose. Questa domenica è il Corpus Domini. La liturgia ci porta in quella cena, quella sera, quando Gesù prende un pane, lo spezza, lo condivide con i Suoi discepoli, prende un calice e dice "questo è il mio corpo, questo è il mio sangue". Il pane è il nostro alimento primordiale, la base della nostra alimentazione. Questo alimento fin dall'antichità dà da mangiare agli uomini e alle donne. Arriveremo ad Altamura, la città del pane".