Riprese al Pulo
Riprese al Pulo
La città

Rai 1: A sua immagine, tappa in bici ad Altamura

Lungo il Cammino materano, per parlare di pane

Altamura - venerdì 5 giugno 2026 18.46
Sul Cammino materano, da Gravina ad Altamura, in bici. Nella puntata di domani 6 giugno (ore 16) di "A sua immagine", il programma di approfondimento religioso di Rai 1 condotto da Lorena Bianchetti, ci sarà spazio per i cammini della fede e il punto di partenza sarà l'area murgiana.

Il viaggio lo compie don Giordano Goccini, parroco di Novellara (Reggio Emilia). In bici si parte dal ponte Acquedotto di Gravina e si arriva ad Altamura per visitare il Pulo, la Cattedrale e gli antichi forni nel centro storico. Infatti il pane è l'elemento di partenza del cammino come spiega lo stesso sacerdote nel video di presentazione.

"I cammini della fede sono tanti in Italia, molto belli - ha detto -. Partiamo dal Sud, dalla via Materana e poi intrecceremo la via Francigena del sud che ci porterà fino a Bari. Da lì i pellegrini andavano verso Gerusalemme. Sono con me Matilde e Giovanni che mi accompagnano, andremo in bicicletta, un mezzo un po' più veloce che ci permette di vedere tante cose. Questa domenica è il Corpus Domini. La liturgia ci porta in quella cena, quella sera, quando Gesù prende un pane, lo spezza, lo condivide con i Suoi discepoli, prende un calice e dice "questo è il mio corpo, questo è il mio sangue". Il pane è il nostro alimento primordiale, la base della nostra alimentazione. Questo alimento fin dall'antichità dà da mangiare agli uomini e alle donne. Arriveremo ad Altamura, la città del pane".
  • Pane di Altamura
  • Televisione
Altri contenuti a tema
Bilancio positivo per la manifestazione "U Puén nest" Eventi e cultura Bilancio positivo per la manifestazione "U Puén nest" Soddisfazione da parte del Comune che l'ha promossa
U Puén Nest: festa di comunità per due giorni U Puén Nest: festa di comunità per due giorni Il pane: tra cibo, cultura, incontro tra generazioni
Il centro storico di Altamura in tv Il centro storico di Altamura in tv Con la trasmissione "Il borgo dei borghi"
La giovane Noemi Miglionico nella serie Rai con Alessandro Gassmann Eventi e cultura La giovane Noemi Miglionico nella serie Rai con Alessandro Gassmann A 13 anni vanta già altre parti televisive e teatrali
Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico Eventi e cultura Tv: Mirko Lorusso sugli schermi Rai, il personaggio piace al pubblico Nella serie "Il paradiso delle signore"
Pani di Puglia: presentato il progetto Territorio Pani di Puglia: presentato il progetto Iniziativa presentata alla Regione
Prodotti di qualità Dop e Igp sempre più "ambasciatori" di Puglia Territorio Prodotti di qualità Dop e Igp sempre più "ambasciatori" di Puglia Va avanti la legge regionale per la promozione della cultura del cibo
Festa del pane, nel segno della tradizione Festa del pane, nel segno della tradizione Stand e attività per bambini e anziani in via Ottavio Serena
Stanotte disinfestazione notturna
5 giugno 2026 Stanotte disinfestazione notturna
Apertura straordinaria della Cava dei dinosauri
4 giugno 2026 Apertura straordinaria della Cava dei dinosauri
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
4 giugno 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Altamura-Memushaj: intesa raggiunta
4 giugno 2026 Altamura-Memushaj: intesa raggiunta
Giovane violinista altamurana suona al Quirinale per il 2 giugno
4 giugno 2026 Giovane violinista altamurana suona al Quirinale per il 2 giugno
Lavoro e famiglia: convegno della Fidapa sul "social freezing "
3 giugno 2026 Lavoro e famiglia: convegno della Fidapa sul "social freezing"
Ad Altamura assemblea nazionale dei Consorzi Dop e Igp
3 giugno 2026 Ad Altamura assemblea nazionale dei Consorzi Dop e Igp
Giornate ecologiche per la raccolta dei piccoli rifiuti elettronici
3 giugno 2026 Giornate ecologiche per la raccolta dei piccoli rifiuti elettronici
Auto rubata ad Altamura, ritrovata a Bitonto: un arresto
2 giugno 2026 Auto rubata ad Altamura, ritrovata a Bitonto: un arresto
Forte scossa di terremoto avvertita in tutto il Sud
2 giugno 2026 Forte scossa di terremoto avvertita in tutto il Sud
Rafforzamento dei Centri per le famiglie
1 giugno 2026 Rafforzamento dei Centri per le famiglie
Dream Basket Altamura, promozione in DR2 da imbattuta
1 giugno 2026 Dream Basket Altamura, promozione in DR2 da imbattuta
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.