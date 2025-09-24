Pane nel forno
Pane nel forno
Territorio

Pani di Puglia: presentato il progetto

Iniziativa presentata alla Regione

Puglia - mercoledì 24 settembre 2025 10.32
La Regione Puglia a Bari ha presentato i dettagli di "Pani di Puglia – Cultural Tourism Experience", il progetto istituzionale promosso dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo che mira a valorizzare e raccontare l'immenso patrimonio dei pani tradizionali pugliesi per la prima volta in modo sistemico.

Attraverso ricerche, produzioni editoriali, docufilm e un tour di presentazione nei borghi pugliesi, l'iniziativa racconta e restituisce nuova luce all'immenso patrimonio dei pani tradizionali di Puglia, dalle varietà tipiche ai pani rituali, fino alle memorie popolari e ai forni storici ancora attivi.

Il percorso trae origine da un emendamento al Bilancio Regionale a firma della consigliera Lucia Parchitelli ed è diventato realtà grazie all'impegno congiunto dell'assessore al Turismo Gianfranco Lopane e della Sezione Turismo e Internazionalizzazione del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, che ne ha seguito l'iter amministrativo.

Il pane, alimento universale e simbolo di comunità, diventa protagonista di un racconto che unisce turismo e cultura. Un catalizzatore di esperienze autentiche capace di promuovere un modello di sviluppo sostenibile, lento, legato alle radici dei borghi e alla riscoperta del senso di comunità.
"Il progetto 'Pani di Puglia' mette al centro l'autenticità della nostra regione e contribuisce a costruire il prodotto turistico enogastronomico, capace di raccontare esperienze che uniscono cultura e ospitalità – ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane -. Il pane, simbolo universale di pace e di condivisione, diventa centrale in questo percorso: un alimento semplice che racconta le radici delle nostre comunità e ci invita a guardare al futuro con fiducia. L'autenticità non si inventa: si custodisce, si protegge e si valorizza. Il turismo ha proprio questo compito, non quello di creare artifici ma di difendere luoghi, tradizioni e persone dalle sfide che ci attendono. È così che la Puglia rafforza la propria attrattività, intrecciando identità e innovazione, memoria e futuro."

Il progetto avrà una ulteriore fase di divulgazione sul territorio regionale attraverso un tour di presentazione delle azioni previste, una disseminazione anticipata nel progetto istituzionale, che toccherà alcune città e piccoli centri pugliesi caratterizzati da tradizioni legate al pane, tra cui Laterza, Altamura, Lecce, insieme ad altre tappe in via di definizione. Un viaggio che intende sensibilizzare ulteriormente le comunità locali sul tema al fine di restituire, nell'ambito dell'operazione, visibilità ai pani ad alcuni di questi "dimenticati", agli antichi forni, all'umanesimo che gravita intorno a questo patrimonio e ai racconti popolari che da secoli custodiscono l'identità dei territori pugliesi.
Team Altamura, a Monopoli senza pubblico
23 settembre 2025 Team Altamura, a Monopoli senza pubblico
6
Sospeso il servizio di bike sharing ad Altamura e in altri Comuni
23 settembre 2025 Sospeso il servizio di bike sharing ad Altamura e in altri Comuni
Dieci anni di attività per "Una stanza per un sorriso "
23 settembre 2025 Dieci anni di attività per "Una stanza per un sorriso"
Soccer Altamura: primo storico punto in serie A
22 settembre 2025 Soccer Altamura: primo storico punto in serie A
Manifestazione per Gaza, tanti studenti tra i partecipanti
22 settembre 2025 Manifestazione per Gaza, tanti studenti tra i partecipanti
Infrastrutture: consegnati i lavori nella zona industriale
22 settembre 2025 Infrastrutture: consegnati i lavori nella zona industriale
Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani
21 settembre 2025 Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani
Cento anni: auguri alla signora Nunziatina
21 settembre 2025 Cento anni: auguri alla signora Nunziatina
Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo”
20 settembre 2025 Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo”
Soccer Altamura, domenica esordio storico in serie A femminile
20 settembre 2025 Soccer Altamura, domenica esordio storico in serie A femminile
Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico
19 settembre 2025 Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico
Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
19 settembre 2025 Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.