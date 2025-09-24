Pani di Puglia: presentato il progetto

La Regione Puglia a Bari ha presentato i dettagli di "Pani di Puglia – Cultural Tourism Experience", il progetto istituzionale promosso dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo che mira a valorizzare e raccontare l'immenso patrimonio dei pani tradizionali pugliesi per la prima volta in modo sistemico.Attraverso ricerche, produzioni editoriali, docufilm e un tour di presentazione nei borghi pugliesi, l'iniziativa racconta e restituisce nuova luce all'immenso patrimonio dei pani tradizionali di Puglia, dalle varietà tipiche ai pani rituali, fino alle memorie popolari e ai forni storici ancora attivi.Il percorso trae origine da un emendamento al Bilancio Regionale a firma della consigliera Lucia Parchitelli ed è diventato realtà grazie all'impegno congiunto dell'assessore al Turismo Gianfranco Lopane e della Sezione Turismo e Internazionalizzazione del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, che ne ha seguito l'iter amministrativo.Il pane, alimento universale e simbolo di comunità, diventa protagonista di un racconto che unisce turismo e cultura. Un catalizzatore di esperienze autentiche capace di promuovere un modello di sviluppo sostenibile, lento, legato alle radici dei borghi e alla riscoperta del senso di comunità."Il progetto 'Pani di Puglia' mette al centro l'autenticità della nostra regione e contribuisce a costruire il prodotto turistico enogastronomico, capace di raccontare esperienze che uniscono cultura e ospitalità – ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane -. Il pane, simbolo universale di pace e di condivisione, diventa centrale in questo percorso: un alimento semplice che racconta le radici delle nostre comunità e ci invita a guardare al futuro con fiducia. L'autenticità non si inventa: si custodisce, si protegge e si valorizza. Il turismo ha proprio questo compito, non quello di creare artifici ma di difendere luoghi, tradizioni e persone dalle sfide che ci attendono. È così che la Puglia rafforza la propria attrattività, intrecciando identità e innovazione, memoria e futuro."Il progetto avrà una ulteriore fase di divulgazione sul territorio regionale attraverso un tour di presentazione delle azioni previste, una disseminazione anticipata nel progetto istituzionale, che toccherà alcune città e piccoli centri pugliesi caratterizzati da tradizioni legate al pane, tra cui Laterza, Altamura, Lecce, insieme ad altre tappe in via di definizione. Un viaggio che intende sensibilizzare ulteriormente le comunità locali sul tema al fine di restituire, nell'ambito dell'operazione, visibilità ai pani ad alcuni di questi "dimenticati", agli antichi forni, all'umanesimo che gravita intorno a questo patrimonio e ai racconti popolari che da secoli custodiscono l'identità dei territori pugliesi.