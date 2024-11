Panificatori altamurani a Venezia per evento turistico

Iniziativa del Comune organizzata per giornata mondiale del pane

Nell'ambito della Giornata Mondiale del Pane 2024, già celebrata lo scorso 16 ottobre, il Comune e l'Apa - Associazione panificatori altamurani sono stati presenti, con uno stand, all'interno dell'Italian Food and Tourism Exhibition a Venezia.L'iniziativa celebra l'eccellenza italiana nell'enogastronomia e nel turismo, presso la storica sede del Casinò di Venezia sul Canal Grande. L'Amministrazione Comunale ha deciso di portare il Pane di Altamura e i suoi prodotti in una vetrina prestigiosa di taglio nazionale e mondiale. Davanti a turisti, visitatori, curiosi, esperti del food, si sono tenute delle dimostrazioni di cucina dedicate al pane e nelle ricette proposte da cuochi e gastronomi c'è stato spazio anche per la lenticchia di Altamura Igp.Presente all'iniziativa anche Murgia Sviluppo Scarl.