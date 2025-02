Altamura in vetrina alla BIT di Milano: bilancio positivo

Il Comune di Altamura ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo 2025 a Milano, per la prima volta con un proprio spazio: una postazione dedicata alla promozione dei siti, delle tradizioni e del territorio. All'interno di questo spazio sono state collocate quattro postazioni b2b per operatori del settore turistico e relative agende appuntamenti My Matching, per pianificare incontri con operatori internazionali, prima, durante e dopo l'evento fieristico.Gli operatori presenti sono stati individuati con avviso di manifestazione di interesse. Inoltre, nello stand l'Amministrazione ha portato pieghevoli turistici e materiale di promozione vario di associazioni e realtà altamurane, nell'ottica di presentare la città e le sue varie realtà."Lo stand del Comune - riporta un comunicato dell'Amministrazione - è stato molto apprezzato e visitato da numerosi curiosi e realtà nazionali e non. Grande successo per i prodotti presentati, dal Pane di Altamura DOP alla Lenticchia di Altamura IGP. Previsto anche un angolo innovativo in cui è stato riproposto un forno in cui poter infornare prodotti, valorizzando l'esperienza e la tradizione locale. Numerose le immagini, foto e video, che hanno animato lo stand: nelle stesse i luoghi principali della città, con il fine di esaltarli dal punto di vista turistico-culturale".Nella prima giornata di apertura, è intervenuto il Sindaco Petronella nel talk "MurGEopark: un patrimonio UNESCO come motore di crescita turistica" del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, all'interno dello spazio conferenze di Regione Puglia - ARET Puglia Promozione. "L'occasione – sottolinea il Sindaco - è stata utile per evidenziare il grande lavoro che questa Amministrazione sta facendo per garantire migliorie e servizi per tutta la città. I lavori e i disagi di oggi saranno garanzie e slancio per il futuro e il turismo dei prossimi anni. Altamura offre tanto e merita fruibilità nei suoi siti e nelle sue proposte. È stata molto apprezzata dai visitatori e dai curiosi che, quotidianamente, scelgono la nostra città per le sue caratteristiche culturali, turistiche ed enogastronomiche. Siamo una città con un grande spirito di confronto e sviluppo per l'intera Regione Puglia e per il Geoparco Mondiale UNESCO ".L'Amministrazione Comunale in BIT è stata rappresentata dal Primo Cittadino, dal Presidente del Consiglio L. Lorusso, dall'Assessore alle attività produttive T. Lorusso, dal Dirigente del IV Settore Cultura e Turismo B. Galeota, dai Consiglieri Comunali M. Adorante, G. Dibenedetto e L. Martimucci. Tra le realtà presenti, anche la Confcommercio, guidata dalla presidente Tonia Masaro, insieme ad associati.Inoltre, il Comune di Altamura, nell'Area "Puglia For Foodies" ha raccontato il territorio, nella giornata del 10 febbraio, attraverso le eccellenze agroalimentari e i prodotti locali con il Consorzio Tutela e Valorizzazione del Pane DOP, il Consorzio Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP e gli esperti del settore. È stata proposta una zuppa di lenticchia di Altamura IGP, puntarelle, pomodorini, crostini di Pane di Altamura DOP e mazzetto aromatico.