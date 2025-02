Turismo: il GeoParco Unesco alla BTM di Bari

Da domani 26 febbraio fino al 28, MurGEopark – Geoparco Mondiale UNESCO sarà protagonista alla BTM Italia 2025, evento di riferimento per il settore turistico in programma alla Fiera del Levante di Bari, con l'obiettivo di promuovere il territorio come destinazione sostenibile e valorizzare le opportunità legate al riconoscimento UNESCO. La Business Tourism Management sarà anche l'occasione per presentare questi obiettivi e strategie nella conferenza stampa "MurGEopark: un patrimonio UNESCO come motore di crescita turistica", in programma venerdì 28 febbraio alle ore 11:30. L'evento vedrà la partecipazione dell'assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, del direttore di Pugliapromozione Luca Scandale e delle amministrazioni dei 15 comuni del Geoparco, che illustreranno alla stampa e ai cittadini le prospettive di sviluppo per il territorio.Lo stand del Parco Nazionale dell'Alta Murgia sarà condiviso con i 15 comuni del Geoparco, confermando un approccio sinergico alla promozione e alle strategie di sviluppo territoriale. Durante la tre giorni, saranno organizzati incontri e momenti di approfondimento per illustrare le potenzialità di MurGEopark e le iniziative in corso, con l'obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici e creare opportunità per le imprese locali. Inoltre, saranno presenti le guide ufficiali del Parco che svolgeranno attività di divulgazione del patrimonio naturale, geologico e culturale del territorio ai visitatori della fiera.La partecipazione alla BTM si inserisce in un ampio programma di azioni previste per il 2025 volte a strutturare un'offerta turistica più integrata, sostenibile e identitaria. Tra le iniziative in corso, l'Ente Parco sta lavorando alla creazione di prodotti e pacchetti turistici legati al brand MurGEopark, alla certificazione delle aziende e degli operatori per garantire standard di qualità, all'avvio di percorsi di formazione per guide turistiche e al potenziamento della rete di accoglienza con la messa in rete dei centri visita. Inoltre, sono in fase di aggiornamento i materiali informativi e divulgativi, mentre gli infopoint nei 15 comuni saranno riallestiti per offrire ai visitatori punti di riferimento dedicati alla scoperta del Geoparco.Nei prossimi mesi, proseguirà la certificazione degli operatori turistici con la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) - fase 2, che già conta 40 realtà certificate tra imprese e guide turistiche. Parallelamente, l'Ente Parco avvierà la fase 3 della CETS dedicata a tour operator e agenzie di viaggio, per sviluppare pacchetti turistici incentrati sul Geoparco e renderli più competitivi sul mercato. Un ulteriore passo sarà la costituzione, in sinergia con la Regione Puglia, di una Destination Management Organization (DMO) dedicata a MurGEopark, che avrà il compito di coordinare e gestire in maniera integrata gli elementi chiave dell'esperienza turistica, come attrazioni, accessibilità, promozione e marketing, con l'obiettivo di posizionare il Geoparco su scala nazionale e internazionale.«La presenza di MurGEopark alla BTM – dichiara Francesco Tarantini, commissario straordinario dell'Ente Parco – rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare il posizionamento del nostro Geoparco come meta turistica d'eccellenza. Dopo il riconoscimento UNESCO, stiamo costruendo un modello di fruizione sostenibile che punta alla qualità dell'esperienza e al coinvolgimento delle comunità locali. La collaborazione tra istituzioni, operatori e territori è fondamentale per rendere MurGEopark un punto di riferimento nel panorama turistico internazionale».