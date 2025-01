GeoParco Unesco: iniziano attività di promozione turistica

la creazione di prodotti e pacchetti turistici legati al brand MurGEopark, insieme alla certificazione delle aziende e degli operatori, per favorire la fruizione sostenibile e identitaria del territorio;

l'avvio della formazione rivolta alla guide turistiche;

la messa in rete dei centri visita per migliorare l'accoglienza e offrire ai visitatori punti di riferimento dedicati alla scoperta del Geoparco;

l'aggiornamento del materiale informativo e divulgativo, insieme al riallestimento degli infopoint nei 15 comuni;

la partecipazione a fiere del turismo tra cui BTM e BIT Milano, per dare visibilità al Geoparco su scala nazionale e internazionale.

Con l'avvio del nuovo anno, l'Alta Murgia si prepara a valorizzare il riconoscimento di Geoparco Mondiale Unesco. La proclamazione ufficiale si terrà il prossimo aprile.L'Ente Parco ha riunito i 15 Comuni del Geoparco (13 dell'area protetta e due delle aree contigue) per definire insieme le azioni che rafforzeranno l'identità di MurGEopark. Ecco alcune tra le attività in programma per il 2025:"Il 2025 - spiega l'Ente Parco - sarà volto ad arricchire e consolidare il lavoro fatto finora, con l'obiettivo di rendere MurGEopark una realtà sempre più riconosciuta per la valorizzazione e la promozione delle sue importanti risorse".