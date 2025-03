Turismo: buono il bilancio del 2024

Nel 2024 gli arrivi e le presenze totali in Puglia mostrano un aumento, con gli arrivi in crescita del 10,6% e le presenze del 9,7%, indicando un aumento consistente del movimento turistico nel 2024 rispetto al 2023. Gli arrivi complessivi hanno raggiunto i 5,9 milioni e le presenze hanno superato i 20,7 milioni. I flussi turistici internazionali cresciuti del 22% in un anno. Sono i dati della Regione, presentati oggi dall'assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane nel corso dell'audizione nella IV Commissione del Consiglio regionale, con presidente Francesco Paolicelli.L'incontro con l'assessore è stato sollecitato dallo stesso presidente Paolicelli per fare un punto sullo "stato di attuazione delle politiche di sviluppo per il turismo in Puglia, fare un report sui dati del flusso turistico del 2024 e discutere della futura programmazione"Le notizie sono buone: crescono tutte le province pugliesi. A Bari e Taranto incremento degli arrivi, seguite da Brindisi e Barletta-Andria-Trani, Foggia e il prossimo obiettivo è quello di affiancare alle politiche di promozione quelle di governance dei territori. L'assessore ha sottolineato che alla BIT 2025 la Regione Puglia ha brillato per le performance con ottimi risultati che richiedono una governance che possa gestire e continuare a qualificare il turismo pugliese. Il turismo internazionale in Puglia nell'ultimo anno ha avuto un notevole incremento con un +22,6% per gli arrivi e un +21,9% per le presenze. Dal 2015 al 2024, in Puglia, gli arrivi dall'estero hanno registrato un + 228% e le presenze un +166%.Il turismo va affrontato come un tema in sinergia con ambiente, territorio, viabilità, cambiamento climatico. La Puglia gode di un posizionamento favorevole nel panorama nazionale sui prodotti Cammini e Cicloturismo, Enogastronomia e ambisce a recuperare quote sempre più ampie di viaggiatori del congressuale.