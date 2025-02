Associazione B&B Altamura presente al salone Btm di Bari

Si è concluso a Bari il salone degli affari turistici BTM, presso la Fiera del Levante.L'associazione "B&B Altamura - Ospitalità in rete" ha partecipato all'evento con l'obiettivo di "promuovere la rete di strutture extra-alberghiere esistente ad Altamura sempre impegnate nel valorizzare il bellissimo Centro Storico e le altre mete del territorio altamurano".Grande flusso di operatori del settore e numerose iniziative che hanno arricchito questa ultima edizione e che ha visto una importante partecipazione di visitatori. Per l'associazione è stata una prima esperienza, opportuna ed utile per comprendere le dinamiche nell'ambito del settore turismo e prepararsi meglio già dalla prossima edizione.