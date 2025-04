Team Altamura: serve prova di carattere

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗔𝗭 𝗣𝗜𝗖𝗘𝗥𝗡𝗢35^ Giornata - Serie C NOWSabato 5 aprile 2025Ore 15:00Stadio "Tonino D'Angelo" AltamuraQuartultima giornata di campionato. Team Altamura sfida il Picerno per garantirsi un finale di campionato in tranquillità. Dopo le sconfitte con Potenza e Messina c'è voglia di riscatto.Un calendario ostico con le gare che vedranno la squadra di Di Donato opposta a Picerno, Trapani, Cerignola e Avellino. Pertanto è meglio mettere in cassaforte i punti salvezza e poi pensare eventualmente all'obiettivo play-off che non è facile da agguantare. Molto meglio la comfort zone di classifica in cui attualmente Team è stabile.Serve anche una prova di carattere per dare più valore al cammino finora fatto dagli altamurani. Un percorso iniziato molto male e poi a tratti entusiasmante. La permanenza in serie C è l'obiettivo obbligatorio, senza tanti voli pindarici, per una neopromossa nella terza serie calcistica nazionale.Rientra Rolando dalla squalifica.