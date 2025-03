Nuovo film di Mel Gibson anche nell'area murgiana

Si girerà negli studi di Cinecittà a Roma il film "La resurrezione di Cristo" (The resurrection of Christ) con regia di Mel Gibson. Sarà il seguito di "The passion of Christ" che si girò a Matera nel 2002-2003 e uscì nelle sale nel 2004. Scene rimaste "iconiche", soprattutto la crocifissione sul belvedere dell'altopiano murgiano. Le riprese inizieranno ad agosto, secondo quanto ha comunicato l'amministratrice di Cinecittà Manuela Cacciamani.Secondo altre indiscrezioni, ci saranno anche scene in esterni e i possibili set saranno a Matera e nelle vicine aree della Murgia (Altamura, Gravina) e delle gravine (Ginosa, Laterza). Nel ruolo principale Jim Caviezel che fu Gesù Cristo nel film della "Passione". A settembre Mel Gibson era tornato a Matera per sopralluoghi e aveva visitato anche altri possibili set nel parco dell'Alta Murgia (come si vede nella foto).Sono solo le prime notizie. Altri dettagli si conosceranno con il trascorrere delle settimane.