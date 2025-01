Progetto per realizzare un'area camper

Il Comune di Altamura ha partecipato ad un bando del Ministero del Turismo per la realizzazione di interventi finalizzati a creare e riqualificare aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e valorizzare il turismo all'aria aperta.Il progetto realizzato e candidato prevede un'area di sosta attrezzata per autocaravan e caravan, individuata tra Via La Carrera e Via Berna (quartiere Parco San Giuliano). La proposta prevede lavori di sistemazione dell'area per la sosta di tredici camper con relativi attacchi elettrici, idrici e scarico acque nere, la costruzione di servizi igienici e di un locale di informazioni e di servizi annesso all'area. Inoltre si intende implementare l'illuminazione pubblica e realizzare un chiosco bar, adiacente ad un'area svago (picnic, relax e aree verdi), in prossimità dell'area pedonale prevista."É volontà dell'Amministrazione – sostengono il Sindaco Vitantonio Petronella e l'Assessore alla mobilità sostenibile e trasporti Francesca Indrio - valorizzare l'area individuata rendendola zona accessibile e fruibile per i camper. Ci auguriamo che il progetto venga ammesso a finanziamento da parte del Ministero del Turismo, al fine di consolidare l'immagine del nostro territorio con nuove modalità e opportunità per i camperisti che scelgono Altamura".