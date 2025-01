Promozione del territorio, Altamura alla Bit di Milano

Il Comune di Altamura, nell'ambito delle attività di promozione, comunicazione e valorizzazione dell'offerta turistica della città, parteciperà alla prossima edizione della BIT - Borsa Internazionale del Turismo a Milano, dal 9 all'11 febbraio prossimi.In particolare, il Comune di Altamura sarà presente‬‭ alla‬‭ manifestazione‬‭ fieristica‬‭ "BIT‬‭ Milano‬‭ 2025" con‬‭ una‬‭ propria‬‭ area‬ espositiva‬‭ autonoma‬‭ dove svolgerà attività di promozione territoriale. Inoltre, metterà a disposizione di operatori, in forma singola o aggregata, che operano nel settore turistico, 4 postazioni B2B e relative agende-appuntamenti My Matching, la piattaforma digitale che permette di pianificare incontri con buyer internazionali, prima, durante e dopo l'evento fieristico.A tal proposito, l'Ente vuole individuare operatori altamurani dei settori dell'accoglienza, della promozione culturale e turistica esperienziale, agroalimentare e culinario, operanti in Altamura interessati a partecipare alla suddetta manifestazione fieristica di promozione turistica. È possibile proporsi attraverso manifestazione di interesse. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 16/01/2025. Sul portale istituzionale del Comune sono pubblicati l'avviso ed i modelli necessari alla presentazione della domanda.