Prodotti di qualità Dop e Igp sempre più "ambasciatori" di Puglia

In materia di agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, la giunta regionale della Puglia ha approvato la disciplina di organizzazione e funzionamento del tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della cultura del cibo e del suo territorio.Il tavolo, costituito dai rappresentanti dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni di Origine Protetta (IGP) della Regione Puglia, ha funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione delle iniziative previste dalla Legge regionale L.R. 9/2024.Tale legge ("Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP") promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti di eccellenza regionali, con specifico riguardo ai prodotti agroalimentari ai quali, per la qualità delle materie prime e la modalità di lavorazione, è stato attribuito dai consorzi di tutela il marchio comunitario a Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP). In base alla legge, la Regione - nel rispetto della piena tutela delle DOP e delle IGP - riconosce nei prodotti di eccellenza regionali pugliesi uno strumento efficace per promuovere e salvaguardare le produzioni agroalimentari, enogastronomiche territoriali e la biodiversità, per difendere la storia e le tradizioni, per tutelare i saperi locali, per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali e turistiche, nonché per promuovere un'identità del gusto di un determinato territorio e dei comuni che lo rappresentano